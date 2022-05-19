Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях
Экоактивистов из группировки "Последнее поколение" в ФРГ многие считают радикалами за их акции протеста. Они блокируют автотрассы и аэропорты и обливают супом произведения искусства. Фотогалерея DW.
Протесты в Берлине
Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) всю неделю с 24 апреля проводят Берлине многочисленные акции с требованием предпринять решительные действия по защите климата. По данным полиции, уличные блокады и другие протестные мероприятия прошли почти в 30 точках города. До 500 полицейских при поддержке вертолета пытались предотвратить или устранить дорожные блокады.
Приклеили себя к дорожному полотну
Экоактивисты, в числе прочего, приклеили себя к дорожному покрытию на оживленном городском автобане А100. Это привело к многочасовым автомобильным заторам в Берлине. Сильные перебои наблюдались и в работе общественного транспорта.
Протест на автобане
"Последнее поколение", в числе прочего, добивается введения в Германии на постоянной основе единого проездного билета стоимостью 9 евро в месяц, ограничения максимальной скорости на автобанах в 100 км/ч и создания общественного совета для разработки стратегии отказа Германии от ископаемых видов топлива к 2030 году. Ради этих целей активисты приклеивают себя к дорожному полотну (на фото).
Поехали в объезд
Не все жители Берлина одобряют такие формы протеста, поскольку в городе возникают многочасовые пробки. Во время одной из акций водители перехитрили активистов, приклеивших себя к асфальту. Автомобилисты применили творческий подход и просто объехали по газону экоактивистов, которые в очередной раз приклеили себя к дороге, чтобы перекрыть движение.
Экоактивисты атакуют бутики
Кроме блокирования уличного движения и перекрытия скоростных автотрасс экоактивисты атаковали бутики, считая, что продажа товаров класса "люкс" наносит вред окружающей среде. На этом фото участники движения "Последнее поколение" обливают краской один из бутиков на Kurfürstendamm в Берлине.
Аэропорты - одна из целей экоактивистов
Еще одной целью акций протеста экоактивистов являются аэропорты, где участники приклевают себя ко взлетной полосе. На этой фотографии такая акция протеста проходит в аэропорту Мюнхена в декабре 2022 года.
Блокада берлинского аэропорта
Ранее, в ноябре 2022 года, экоактивисты из "Последнего поколения" проникли на летное поле аэропорта Берлин-Бранденбург и приклеили себя к взлетно-посадочной полосе, на полтора часа парализовав воздушное сообщение. Часть рейсов была отменена, еще несколько - перенаправлены. В итоге пострадали около 750 пассажиров. Несколько участников акции были задержаны.
Музеи как место проведения акций протеста
Целями экоактивистов стали и произведения искусства. В октябре 2022 года была облита картофельным пюре картина Клода Моне в Потсдаме. "Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине", - выкрикнула участница акции, отсылая к аналогичному происшествию, когда экоактивисты из другой группы вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога в Лондоне.
Кто финансирует "Последнее поколение"
Как сообщается на сайте "Последнего поколения", их основной спонсор - фонд Climate Emergency Fund. Он же числится главным жертвователем активистов Just Stop Oil, обливших краской картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
Кто поддерживает экоактивистов-радикалов
Общественная критика акций протеста экоактивистов-радикалов "Последнего поколения" в Германии высока. По данным опроса, проведенного социологическим институтом Civey, 81% немцев считает их акции неоправданными, 86% респондентов полагают, что такие действия не способствуют делу защиты экологии.
Приговоры участникам "Последнего поколения"
За отдельные акции немецкий суд в марте 2023 года приговорил двух участников "Последнего поколения" к двум и трем месяцам тюремного заключения. Трое других активистов были оштрафованы. Пресс-секретарь суда заявил, что двоих участников приговорили к лишению свободы, так как ранее они уже привлекали внимание к своим климатическим протестам и заявили в суде, что собираются их продолжить.