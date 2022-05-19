Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Целями экоактивистов стали и произведения искусства. В октябре 2022 года была облита картофельным пюре картина Клода Моне в Потсдаме. "Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине", - выкрикнула участница акции, отсылая к аналогичному происшествию, когда экоактивисты из другой группы вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога в Лондоне.