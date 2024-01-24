Госдума приняла закон о конфискации имущества "за фейки"

За законопроект о конфискации имущества у осужденных "за фейки" в первом чтении проголосовали 395 депутатов Думы, 3 были против. Во втором чтении документ рассмотрят на следующей неделе.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осужденных по статье о "фейках" о ВС РФ. В среду, 24 января, документ поддержали 395 депутатов, против проголосовали 3 парламентария. Во втором чтении законопроект могут рассмотреть на следующей неделе, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

Он также заявил, что ужесточение законодательства необходимо, поскольку уже имеющихся мер по "борьбе с негодяями" недостаточно. В свою очередь депутат от ЛДПР Андрей Луговой указал, что "лишиться всего" может любой человек, который "попытается нанести ущерб родине". Против данного законопроекта ранее выступал лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Документ внесен в Госдуму 22 января

Законопроект о конфискации имущества у осужденных за "фейки" о российской армии и публичные призывы к дезертирству был внесен в Госдуму 22 января. С инициативой принятия этих поправок выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы думских комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская. В правительстве данную инициативу поддержали.

В документе предусматривается включение двух статей УК РФ в перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация имущества - статьи 207.3 о "публичном распространении заведомо ложной информации" об использовании ВС РФ и об исполнении госорганами своих полномочий, а также статьи 280.4 о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", например, к дезертирству. Наказание в виде конфискации имущества предполагается применять в случае признания вины граждан в данных преступлениях, если они были совершены по корыстным мотивам.

По статьям о "фейках" и "дискредитации армии" российские суды с начала войны судят за информацию об агрессивной войне РФ против Украины, которая противоречит официальной позиции Кремля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в середине января сообщил, что с момента введения в 2022 году в РФ уголовной ответственности за распространение "фейков" о российской армии его ведомство возбудило 273 уголовных дела в этой связи, 90 из них - 2023 году.

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