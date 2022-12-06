Госдеп США одобрил поставки Польше танков M1A1 Abrams

На 287-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 7 декабря (время московское).

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После того как Германия отказала Варшаве в размещении ЗРК Patriot на территории Украины, польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша готова разместить эти комплексы у себя. Ранее она призывала Берлин направить их в Украину. "Я с разочарованием принял решение" Берлина, отметил Блащак после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). "Размещение Patriot в Западной Украине могло бы повысить безопасность поляков и украинцев", - указал он, добавив, что продолжается работа по дислокации ЗРК в Польше и подключению их к местной системе управления. Представитель министерства обороны ФРГ в свою очередь отметил, что две страны провели "хорошую дискуссию по предложению Германии разместить немецкие системы Patriot в Польше и согласились с этим принципом", передало агентство AFP. "Детали, - такие как возможные места размещения и необходимая инфраструктура, - сейчас обсуждаются на техническом уровне, и в Польшу должна быть немедленно направлена разведгруппа", - указали в Минобороны в Берлине.

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Госдепартамент США одобряет возможную продажу правительству Польши основных боевых танков и сопутствующего оборудования на сумму в 3,75 млрд долларов (3,85 млрд евро). Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США предоставило требуемую сертификацию, уведомляющую Конгресс США о возможной операции. "Предлагаемая продажа улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам посредством надежных сил, способных сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО", - указали в DSCA. Там подчеркнули, что сделка не изменит основной военный баланс в регионе. Ее еще должен утвердить Конгресс США.

Хроника событий 6 декабря 14.00 - 23.59 >>

Хроника событий 6 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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