  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
M1A1 Abrams
M1A1 Abrams (фото из архива)Фото: picture-alliance/ZumaPress/U.S. Marines
КонфликтыУкраина

Госдеп США одобрил поставки Польше танков M1A1 Abrams

Екатерина Венкина
37 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 декабря.

https://p.dw.com/p/4KW9c

На 287-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 7 декабря (время московское).

++01.10++

После того как Германия отказала Варшаве в размещении ЗРК Patriot на территории Украины, польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша готова разместить эти комплексы у себя. Ранее она призывала Берлин направить их в Украину. "Я с разочарованием принял решение" Берлина, отметил Блащак после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). "Размещение Patriot в Западной Украине могло бы повысить безопасность поляков и украинцев", - указал он, добавив, что продолжается работа по дислокации ЗРК в Польше и подключению их к местной системе управления. Представитель министерства обороны ФРГ в свою очередь отметил, что две страны провели "хорошую дискуссию по предложению Германии разместить немецкие системы Patriot в Польше и согласились с этим принципом", передало агентство AFP. "Детали, - такие как возможные места размещения и необходимая инфраструктура, - сейчас обсуждаются на техническом уровне, и в Польшу должна быть немедленно направлена разведгруппа", - указали в Минобороны в Берлине.

++00.35++

Госдепартамент США одобряет возможную продажу правительству Польши основных боевых танков и сопутствующего оборудования на сумму в 3,75 млрд долларов (3,85 млрд евро). Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США предоставило требуемую сертификацию, уведомляющую Конгресс США о возможной операции. "Предлагаемая продажа улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам посредством надежных сил, способных сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО", - указали в DSCA. Там подчеркнули, что сделка не изменит основной военный баланс в регионе. Ее еще должен утвердить Конгресс США.

Хроника событий 6 декабря 14.00 - 23.59 >>

Хроника событий 6 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Почему бундесверу не хватает денег на танки и палатки

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги ЕС и Украины

В Брюсселе гарантируют Украине финансовую помощь

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип телеканала "Дождь" (фото из архива)

Что говорят в Германии о лишении "Дождя" лицензии в Латвии

Что говорят в Германии о лишении "Дождя" лицензии в Латвии

СМИ4 ч. назад
external

Москва ведет экономику к катастрофе?

Москва ведет экономику к катастрофе?

Политика5 ч. назад18:54 мин.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон" говорит в рупор в цветах французского флага: "Предлагаю гарантии безопасности" - карикатура DW

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Политика8 ч. назад
Карикатура - саудовский шейх с бочкой нефти

Эмбарго и потолок цен сработали: нефть сильно дешевеет

Эмбарго и потолок цен сработали: нефть сильно дешевеет

Экономика и бизнес6 ч. назад
На границе с Беларусью

Сесть в тюрьму, вернувшись в РБ: как задерживают белорусов

Сесть в тюрьму, вернувшись в РБ: как задерживают белорусов

Права человека7 ч. назад
Студия телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

СМИ8 ч. назад
На главную страницу