Год после наводнения: в Германии вспоминали погибших

В Германии в четверг, 14 июля, почтили память жертв катастрофического наводнения на западе страны, которое год назад унесло жизни более 180 человек. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посетил особенно сильно пострадавшую от стихии долину реки Ар в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а затем принял участие в экуменическом поминальном богослужении в городке Ойскирхен в земле Северный Рейн - Вестфалия.

И там, и там глава государства призвал сделать главные выводы из случившегося. "Мы должны приложить все усилия для борьбы с последствиями изменения климата, и нам нужно принять гораздо более всеобъемлющие меры предосторожности, чтобы оставить нашим детям и внукам пригодную для жизни планету", - сказал Штайнмайер в ходе выступления в Ойскирхене. Он предупредил, что после засухи 2018-2020 годов многим регионам страны грозит "четвертое засушливое лето".

В сопровождении премьер-министров Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна - Вестфалии Малу Драйер (Malu Dreyer) и Хендрика Вюста (Hendrik Wüst) Штайнмайер встретился с пострадавшими, спасателями и местными политиками. Памятные мероприятия прошли во многих местах, затронутых наводнением. В одном из них - в городе Бад-Нойенар-Арвайлер - также участвовал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Свыше 180 погибших и ущерб в 33 млрд евро

Циклон "Бернд", обрушившийся на запад Германии 14-15 июля 2021 года, вызвал мощнейшее наводнение. Число жертв превысило 180 человек, около 800 человек получили травмы. Основной удар стихии пришелся на земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Кроме того, о чрезвычайной ситуации было объявлено в Баварии. Отдельные районы региона Саксонская Швейцария в Саксонии оказались отрезанными от внешнего мира.

На помощь в борьбе с последствиями наводнения пришли солдаты вооруженных сил ФРГ. В результате разгула стихии около 17 000 человек лишились жилья и всего имущества, около 60 000 домов и 28 000 предприятий были очень сильно повреждены. Общий ущерб составил более 33 млрд евро.

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