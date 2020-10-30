Глава PandaDoc пояснил отказ помогать уволившимся силовикам в Беларуси

Белорусский предпринимательМикита Микадо пояснил свой отказ от инициативы предоставлять финансовую помощь сотрудникам силовых структур, которые уволились, не желая выполнять преступные приказы властей. Как сообщил основатель IT-компании PandaDoc на своей странице в Facebook в четверг, 3 декабря, такое решение он принял из-за давления белорусских властей на компанию. Один из ее сотрудников Виктор Кувшинов уже три месяца находится в заключении по обвинению в растрате средств. Как утверждает бизнесмен, Кувшинов не имел отношения к хозяйственной деятельности компании, его посадили только потому, что он работает в PandaDoc. Так власти наказывают компанию за открытую поддержку Микитой Микадо оппозиции, заявил бизнесмен.

Предприниматель также отметил, что решение прекратить помощь уволившимся силовикам далось ему нелегко, но он не хотел "навредить одним, продолжая помогать другим".

В начале сентября четыре менеджера PandaDoc - бухгалтер Юлия Шардыко, директор минского офиса Дмитрий Рабцевич, менеджер Виктор Кувшинов и Владислав Михолап - были арестованы по обвинению в хищении бюджетных средств. После этого руководство компании объявило о прекращении деятельности в Беларуси и намерении вывезти из страны 250 сотрудников. В середине октября Рабцевича, Шардыко и Михолапа отпустили под подписку о невыезде.

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