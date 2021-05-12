Глава ООН заявил об опасности неконтролируемых последствий эскалации на Ближнем Востоке

На фоне нового обострения конфликта между Израилем и сектором Газа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил об опасности "неконтролируемых последствий" кризиса для всего региона. "Необходимо немедленно остановить этот бессмысленный круговорот кровопролития, террора и разрушения", - заявил он, открывая чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН в режиме видеоконференции в воскресенье, 16 мая.
Он призвал немедленно прекратить боевые действия, в результате которых за неделю с начала эскалации погибли почти 200 человек. Гутерреш раскритиковал авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по высотному зданию в секторе Газа, в котором располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе Al Jazeera и Associated Press. "Журналисты должны иметь возможность работы вне страха и травли. Разрушение офисов СМИ в Газе вызывает крайнюю тревогу", - добавил он.
Представители Израиля и ПНА выступили с взаимными обвинениями
Спецпредставитель Израиля при ООН Гилад Эрдан встал на защиту действий ЦАХАЛ и обвинил террористическую палестинскую группировку ХАМАС в эскалации насилия за последние дни. По его словам, обострение конфликта было "полностью спланировано" палестинскими радикалами, добивающимися политической власти. ХАМАС принял решение усиливать напряжение и использовать его "в качестве предлога начать эту войну", добавил Эрдан.
В свою очередь министр иностранных дел Палестинской национальной автономии (ПНА) Рияд аль-Малики обвинил Израиль в совершении военных преступлений. "Некоторые, быть может, не хотят использовать эти слова - "военные преступления" и "преступления против человечности", но знают, что они верны", - заявил он.
Почти 200 погибших за неделю
Только 16 мая в результате авиаударов Израиля по целям в секторе Газа погибли более 40 человек. По данным министерства здравоохранения ПНА, это наиболее высокое число жертв с начала нынешней фазы конфликта. В общей сложности с 10 мая погибли 188 человек в секторе Газа, в том числе 55 детей. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, в том числе один военнослужащий и один ребенок.
Ближневосточный конфликт резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель