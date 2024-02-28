Глава Минобороны ФРГ исключил отправку военных в Украину

Присутствие немецких военных в Украине - не вариант для Федеративной Республики Германия, заявил Борис Писториус после встречи с министром обороны Австрии.

Германские военнослужащие не будут задействованы на войне в Украине. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в среду, 28 февраля. "Реальное присутствие военных - не вариант для Федеративной Республики Германия", - подчеркнул политик после рабочей встречи в Вене с министром обороны Австрии Клаудией Таннер.

При этом Писториус указал, что считает резонансное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном задействовании войск западных стран в Украине "идеей, которую, очевидно, никто не поддержал".

"Германия будет и дальше многосторонне поддерживать Украину, однако ей нельзя становиться воюющей стороной", - отметил Писториус. В свою очередь Таннер раскритиковала слова французского президента как "вызывающий беспокойство сигнал", связанный с угрозой эскалации. "Вместо этого важно, наконец, преодолеть нынешнюю безмолвность дипломатии", - указала австрийский министр.

Реакция стран НАТО на слова Макрона

Ранее участие германских военнослужащих в войне в Украине исключил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

О том, что у НАТО нет планов отправить солдат в Украину, 27 февраля заявил также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что союзники по НАТО оказывают "беспрецедентную поддержку" Украине, которая осуществляется с 2014 года и была усилена после полномасштабного вторжения России в 2022 году. "Но никаких планов размещения боевых подразделений НАТО на территории Украины нет", - заверил норвежец.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск также исключили, что их страны направят войска в Украину. Аналогичную позицию заняли министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об отсутствии планов размещения войск в Украине заявила и Великобритания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что если войска НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом будет "неизбежен". По его словам, эти страны должны "отдавать себе в этом отчет, задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а также интересам граждан их стран".

Позиция Латвии и Литвы

Между тем Латвия заявила, что "продолжает проверять множество различных вариантов по усилению поддержки Украины". "Если союзники по НАТО достигнут консенсуса по вопросу отправки своих войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность своего участия (в этой миссии. - Ред.)", - указал официальный представитель Минобороны балтийского государства в ответ на запрос агентства dpa.

Литва также не стала однозначно исключать возможность отправки своих военнослужащих в Украину. Глава Минобороны этого государства Арвидас Анушаускас 27 февраля рассказал об этом, уточнив, что речь идет только о миссии, связанной с обучением украинских военных, но не об участии литовцев в военных действиях.

Заявление Макрона о возможной отправке солдат стран Запада в Украину

По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - заявил он.

Ранее в тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в Братиславе перед поездкой в Париж на созванную Макроном конференцию, заявил, что отдельные западные страны рассматривают возможность отправки своих солдат "на территорию Украины на основе двусторонних соглашений". По его словам, речь идет о "нескольких странах - членах НАТО и ЕС". Фицо не уточнил, что это за страны, при этом он исключил возможность отправки туда военных Словакии.

Смотрите также: