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Бербок призвала Израиль снизить интенсивность операции

Анастасия Аринушкина
8 января 2024 г.

По словам Анналены Бербок, израильская армия должна "делать больше" для защиты мирного населения в Газе. В то же время ФРГ поддерживает право Израиля на самооборону, отметила она.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Израиль 7 января
Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Израиль снизить интенсивность военных действий в секторе Газа. "Страдания многих невинных людей не могут продолжаться таким образом, нужно менее интенсивно проведить военную операцию", - заявила Бербок после переговоров в Иерусалиме с главой израильского МИД Исраэлем Кацем и президентом Ицхаком Герцогом в воскресенье, 7 января.

По словам Бербок, израильская армия должна "делать больше" для защиты гражданского населения в Газе. "Она должна найти способы борьбы с ХАМАС, не причиняя вреда стольким палестинцам", - подчеркнула немецкий министр. Анналена Бербок предостерегла от инициативы переселения палестинцев с территории сектора Газа, с которой ранее выступили несколько израильских министров. Газа, "бесспорно", принадлежит палестинцам, отметила Бербок.

Бербок: Германия будет защищать право Израиля на самооборону

В то же время глава МИД ФРГ заверила израильское правительство в солидарности Германии, которая будет защищать законное право Израиля на самооборону в рамках международного гуманитарного права. "Ваша страна может твердо рассчитывать на нашу солидарность в борьбе со слепым террором, который хочет стереть Израиль с лица земли", - подчеркнула Бербок. Она призвала радикальную террористическую группировку ХАМАС прекратить нападения на Израиль и освободить всех заложников. "Если бы ХАМАС не продолжал фанатично вести эту бессмысленную борьбу, война бы давно закончилась", - напомнила министр.

В понедельник, 8 января, Анналена Бербок планирует посетить Западный берег реки Иордан. В рамках визита глава МИД Германии должна встретиться с палестинцами, которые пострадали от насилия со стороны израильских поселенцев. Она осудила нападения, количество которых "резко увеличилось после 7 октября", и призвала израильские власти защитить палестинцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 22 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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