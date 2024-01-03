МИД Германии осудил идею о переселении палестинцев из Газы

Заявления членов правительства Израиля в поддержку переселения палестинцев из сектора Газа "не являются ни разумными, ни полезными", и Берлин "отвергает их самым решительным образом", заявил представитель МИД ФРГ в среду, 3 января.

По его словам, Германия продолжает считать единственной устойчивой моделью урегулирования ближневосточного конфликта создание самостоятельного палестинского государства. "Мы придерживаемся этого, и это то, над чем мы работаем, так сказать, в долгосрочной перспективе", - подчеркнули в МИД ФРГ.

Во Франции и США также раскритиковали идею

Министерство иностранных дел Франции отреагировало схожим с Германией образом, назвав заявления израильских министров "провокационными", "безответственными и разжигающими напряженность". В Париже призвали израильских политиков воздержаться от подобных заявлений.

"Это не дело израильского правительства решать, где палестинцам следует жить на своей земле. Будущее сектора Газа и его жителей в едином палестинском государстве, которое существует в мире и безопасности рядом с Израилем", - заявили в МИД Франции.

"Соединенные Штаты отвергают недавние заявления израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира в поддержку переселения палестинцев за пределы сектора Газа, - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. - Эта риторика является подстрекательской и безответственной".

Ранее министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что война дала возможность способствовать "переселению жителей Газы", а министр финансов Смотрич сказал, что если Израиль сделает все правильно, палестинцы уедут, "и мы будем жить в секторе Газа". В Госдепе подчеркнули, что правительство Израиля и премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заверяли, что подобные заявления не отражают официальную позицию государства.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное террористическое движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 22 тысячи палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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