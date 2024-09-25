Бербок обозначила контуры мирных переговоров по Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обозначила контуры возможных мирных переговоров о прекращении российской агрессивной войны против Украины. "Мир означает, что существование Украины как свободного и независимого государства должно быть гарантировано. Это означает гарантии безопасности", - заявила она на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке вечером во вторник, 24 сентября.

"С одной стороны, мы очень благодарны за то, что все больше наших партнеров в мировом сообществе задумываются о том, как можно закончить эту войну. Нам нужно это. Нам нужен конец этой войны. Но это не может означать, что мы будем сидеть сложа руки, пока войне не видно конца, и российский президент Владимир Путин не занял место за столом переговоров. Недопустимо просто смотреть на то, как Россия разрушает оставшиеся части Украины", - подчеркнула Бербок.

Похищение украинских детей и их вывоз в Россию

Особое внимание в своей речи Анналена Бербок уделила насильственному вывозу украинских детей в Россию. По данным Киева, с начала войны Россия похитила не менее 19 500 детей и лишь менее 400 из них вернулись домой.

"Уже 923 дня Россия совершает эти преступления, уже 923 дня детей похищают и пытают. Мы не успокоимся, пока дети снова не окажутся со своими семьями", - подчеркнула она. Обращаясь к постпреду РФ Василию Небензе, Бербок добавила: "Вы можете сами себя обманывать. Самый сильный человек вашей страны может прятаться за спинами похищенных им тинейджеров. Но вы не можете обмануть мир".

Инцидент Анналены Бербок с российским журналистом

Ранее возле штаб-квартиры ООН произошел инцидент перед пресс-конференцией главы МИД ФРГ. Корреспондент Первого канала российского телевидения попытался по дороге перехватить Бербок. Он также попытался без очереди занять место рядом с ней. Сначала вмешался представитель МИД ФРГ, потребовавший от российского журналиста занять место в очереди, а затем вмешалась и сама Бербок. Она настоятельно призвала журналистов выстроиться в очередь, чтобы она могла начать пресс-конференцию.

Затем, обращаясь к собравшимся со вступительным словом, она сказала: "Доброго дня всем с моей стороны здесь на Генеральной Ассамблее ООН, в месте, где сердцебиение мира ощущается наиболее отчетливо. Это, очевидно, заметно и на примере таких маленьких вещей, как пресс-конференции - когда не все готовы следовать правилам, мир и даже заявление для прессы выбиваются из ритма". "Тем важнее объединиться с теми, кто желает сохранить это сердцебиение", - добавила она, намекая на войну России против Украины.