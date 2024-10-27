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Финляндия призвала ЕС больше инвестировать в сдерживание РФ

Ася Миллер
27 октября 2024 г.

Главными целями для РФ в гибридной войне с Западом являются Германия и Франция, чье население при помощи дезинформации Кремль заставляет верить в бессмысленность помощи Украине, считает глава финского МИД Элина Валтонен.

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Главы МИД Литвы, Финляндии и Германии на встрече министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря, июнь 2024 года
Главы МИД Литвы, Финляндии и Германии на встрече министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря, июнь 2024 годаФото: Kimmo Penttinen/Lehtikuva/IMAGO

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала европейские страны больше инвестировать в оборону и меры сдерживания угрозы со стороны России. "Я готова ожидать от Путина всего. Нам пора повзрослеть. Путин - диктатор, который понимает только силу", - заявила глава финского МИД в интервью изданием группы Funke в воскресенье, 27 октября.

В будущем странам ЕС потребуется тратить на оборону больше, чем установленная НАТО цель в два процента от ВВП, убеждена Валтонен. По мнению министра, на данный момент главными мишенями для РФ в рамках гибридной войны с Западом являются Германия и Франция. Валтонен уточнила, что основной упор Кремль делает на распространение дезинформации для снижения уровня поддержки Украины среди местного населения. "Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины", - отметила глава финского МИД, подчеркнув важность поддержки Киева.

В этом ключе Валтонен воздержалась от комментариев относительно решения ФРГ не поставлять Украине дальнобойное оружие для атак вглубь территории России, однако напомнила, что международное право не запрещает наносить удары по военным целям за пределами собственных границ в рамках самозащиты. Напомним, что Финляндия разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять полученное от Хельсинки оружие по целям на территории РФ еще в мае 2024 года.

 

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