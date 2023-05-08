Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

На 440-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 9 мая (время московское).

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) прибыла в Киев. "Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Поэтому это достойное место для празднования Дня Европы", - сообщила в своем Twitter фон дер Ляйен. Ранее в Брюсселе приветствовали решение Киева определить 9 мая Днем Европы в Украине.

Россия в ночь на 9 мая нанесла ракетный удар по Киеву и Днепру

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Российские войска в ночь на 9 мая и ранним утром нанесли ракетный удар по Днепру и области, сообщается в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака . Указывается, что силы ПВО сбили все восемь ракет. Обломки ракеты упали на четырехэтажный жилой дом в центре Днепра, в результате чего госпитализирована с травмами молодая женщина. Около 40 человек пришлось эвакуировать. "Боевую часть ракеты вывезли спасатели и взрывотехники из полиции для последующего уничтожения", - говорится в сообщении ОВА.

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Россияне 9 мая нанесли ракетный удар по Киеву, силы ПВО уничтожили все вражеские цели, сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (ГВА) . "Ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева", - говорится в сообщении ГВА.

Подчеркивается, что ни одна из крылатых ракет, вероятнее всего, типа Х-101 (Х-555), не достигла целей. По предварительной информации, в небе вокруг Киева было уничтожено около 15 воздушных целей.

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США планируют предоставить Украинедополнительную военную помощь на сумму 1,2 миллиарда долларов для укрепления противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Вашингтоне. В частности, Украина будет оснащена зенитными ракетными комплексами Hawk и беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, США профинансируют производство артиллерийских боеприпасов и ракет.

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Генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер (Carsten Breuer) заявил, что главным приоритетом немецкой армии является военная поддержка Украины, для чего бундесвер готов смириться с дефицитами в оснащении и подготовке своих кадров. "Украина борется за нас всех", - подчеркнул он. В начале мая Бройер был в Украине, где встретился с высшим военным руководством страны.

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Во всех украинских регионах звучит воздушная тревога, следует из официальной карты оповещений. Украинский телеканал ТСН сообщает о взрывах в Киеве и Киевской области. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В Харькове прогремело не менее шести взрывов, сообщил в Telegram-канале глава администрации региона Олег Синегубов. Взрывы также раздались в Днепре, в регионе работают системы ПВО, рассказали в местной администрации. По данным УНИАН, звуки взрывов услышали и жители Сумской области на севере страны, "Страна" сообщила о взрывах в Запорожье.

В Украине разрабатывается новая концепция безопасности

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник отбыл в Вашингтон, чтобы обсудить помощь Украине, проинформировало внешнеполитическое ведомство. "Министр иностранных дел отправляется в Вашингтон (...) для встреч с администрацией Байдена и Конгрессом США, чтобы обсудить долгосрочные обязательства США и Великобритании по отношению к Украине", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "Клеверли подчеркнет важность сохранения единого международного фронта для обеспечения победы Украины".

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В Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем ежедневном видеобращении, опубликованном. По его словам, в этой концепции на законодательном уровне будут даны комплексные ответы на все вопросы безопасности страны. "От защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту <...>, которую имеют самые передовые государства мира", - заявил Зеленский.

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Оккупационные власти Запорожской области считают, что украинское контрнаступление задерживается из-за плохой погоды. "Погода им не благоволит. Снова началась нестабильная, сырая погода. Грунт должен быть хотя бы на 10–12 см просохшим, чтобы шла техника. Американская техника абсолютно не приспособлена к нашему чернозему", - заявил назначенный Россией врио "губернатора" Запорожской области Евгений Балицкий. При это он отметил, что начаться это контрнаступление может в любое время.

В Белгороде не будет праздничных мероприятий

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Российская армия нанесла удар по Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, уточнивший, что, по предварительной информации, удары были нанесены ракетами С-300, и зафиксировано не менее 6 "прилетов". Мэр Харькова Игорь Терехов позднее отметил, что все "прилеты" пришлись не на сам город, а на область.

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В Белгороде не будет праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил мэр города Валентин Демидов. "Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - написал он в соцсети "Вконтакте". После атаки беспилотников на Кремль выросло число российских регионов, отказавшихся от проведения парадов. В частности, парадов не будет практически во всех регионах южнее Москвы в сторону украинской границы. Единственной активностью в Белгороде 9 мая будет возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов.

Хроника событий 8 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 мая 00.00 - 13.59 >>>

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