  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
В числе прочей техники Украина получит системы ПВО Hawk
В числе прочей техники Украина получит системы ПВО HawkФото: imago stock&people
ПолитикаСША

США готовят пакет военной помощи Киеву на 1,2 млрд долларов

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Новый крупный пакет американской помощи Украине рассчитан на месяцы и даже годы. Он включает поставки техники для усиления противовоздушной обороны Украины.

https://p.dw.com/p/4R4Qw

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет долгосрочной военной помощи на сумму в 1,2 млрд долларов для усиления ее противовоздушной обороны на фоне непрекращающихся российских ударов по украинской территории с применением беспилотников и ракет, сообщило вечером в понедельник, 8 мая, агентство AP со ссылкой на источники в американской администрации.

О выделении этого пакета будет объявлено, по всей видимости, уже 9 мая. Военная помощь будет предоставляться в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В отличие от американской техники, вооружений и боеприпасов, которые чаще отправляются Киеву со складов Пентагона, чтобы обеспечить более быструю их поставку, новый пакет финансовой помощи будет расходоваться на протяжении многих месяцев и даже лет с целью обеспечить потребности Украины в сфере безопасности в долгосрочной перспективе, отмечает AP.

Усиление украинской ПВО

На выделяемые Вашингтоном средства планируется закупить для Украины системы ПВО HAWK, ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники и спутниковые снимки. Предусмотрено также финансирование текущего обслуживания различной техники и закупки запчастей для нее.

С учетом нового пакета общая сумма военной помощи, предоставленной Киеву с начала российского вооруженного вторжения в Украину, составит почти 37 млрд долларов.

Очередной партия военной помощи Киеву готовится на фоне подготовки Украины к весеннему наступлению против российских войск. Агентство AP отмечает, что Украина по-прежнему испытывает проблемы в сфере противовоздушной обороны.

Смотрите также:

"Снарядный голод" в Украине.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий социал-демократ Рольф Мютцених: Германия активно помогает Украине и держит слово

Немецкий социал-демократ Рольф Мютцених: Германия активно помогает Украине и держит слово

Лидер парламентской фракции правящей в Германии Социал-демократической партии Рольф Мютцених рассказал DW о причинах колебаний Берлина при поставках оружия Украине, и о том, что больше всего поразило его в ходе визита в Киев.
Политика11 марта 2023 г.03:39 мин.
external

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Официальный Будапешт осудил российскую агрессию против Украины, однако отказался от поставок оружия Киеву. "Венгрия была одной из первых стран, которая немедленно призвала к прекращению огня и миру, немедленному началу мирных переговоров, потому что это единственный способ попытаться разобраться в этом конфликте", - рассказал программе Conflict Zone госсекретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.
Политика28 февраля 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива: сентябрь 2022 года)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Конфликты22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Политика16 ч. назад26:01 мин.
Карикатура о возможном введении Евросоюзом санкций в отношении Китая: человечек в цветах флага ЕС показывает пальцем на лидера КНР Си Цзинпиня. Последний стоит, уперев руки в бока.

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Политика16 ч. назад
Георгиевская лента

Что берлинский музей сделал с георгиевской ленточкой

Что берлинский музей сделал с георгиевской ленточкой

Культура21 ч. назад
Берлин, 8.5. 2023. Противники СПГ-терминала на Рюгене креативно критикуют Олафа Шольца перед ведомством федерального канцлера

Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала

Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала

Экономика и бизнес14 ч. назад
Oбъекты Бенинской бронзы на выставке в Гамбурге "Бенин. Украденная история"

Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?

Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?

Культура17 ч. назад
Участник от Финляндии

Открытие "Евровидения-2023": топ-10 лучших нарядов

Открытие "Евровидения-2023": топ-10 лучших нарядов

Культура19 ч. назад10 фото
На главную страницу