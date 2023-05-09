США готовят пакет военной помощи Киеву на 1,2 млрд долларов

Новый крупный пакет американской помощи Украине рассчитан на месяцы и даже годы. Он включает поставки техники для усиления противовоздушной обороны Украины.

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет долгосрочной военной помощи на сумму в 1,2 млрд долларов для усиления ее противовоздушной обороны на фоне непрекращающихся российских ударов по украинской территории с применением беспилотников и ракет, сообщило вечером в понедельник, 8 мая, агентство AP со ссылкой на источники в американской администрации.

О выделении этого пакета будет объявлено, по всей видимости, уже 9 мая. Военная помощь будет предоставляться в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В отличие от американской техники, вооружений и боеприпасов, которые чаще отправляются Киеву со складов Пентагона, чтобы обеспечить более быструю их поставку, новый пакет финансовой помощи будет расходоваться на протяжении многих месяцев и даже лет с целью обеспечить потребности Украины в сфере безопасности в долгосрочной перспективе, отмечает AP.

Усиление украинской ПВО

На выделяемые Вашингтоном средства планируется закупить для Украины системы ПВО HAWK, ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники и спутниковые снимки. Предусмотрено также финансирование текущего обслуживания различной техники и закупки запчастей для нее.

С учетом нового пакета общая сумма военной помощи, предоставленной Киеву с начала российского вооруженного вторжения в Украину, составит почти 37 млрд долларов.

Очередной партия военной помощи Киеву готовится на фоне подготовки Украины к весеннему наступлению против российских войск. Агентство AP отмечает, что Украина по-прежнему испытывает проблемы в сфере противовоздушной обороны.

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