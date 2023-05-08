Россия ночью нанесла удары с воздуха по Киеву и Одессе

Воздушные силы Украины сообщают, что все российские дроны, атаковавшие Киев, были сбиты. Ракеты, выпущенные по Одессе, частично поразили цели.

Россия в ночь на понедельник, 8 мая, атаковала с воздуха Киевскую и Одесскую области дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства, сообщили в Воздушных силах Украины. В сообщении говорится, что все 35 БПЛА, атаковавших Киев, были сбиты средствами противовоздушной обороны.

По данным украинских военных, российские войска атаковали Киев с северного направления - аэродрома Сеща в Брянской области. По словам начальника администрации Сергея Попко, пострадали пятеро жителей Киева, в городе повреждены автомобили, фасады, окна.

В сообщении Воздушных сил Украины также говорится, что российские бомбардировщики дальней авиации Ту-23М3 осуществили восемь ракетных пусков из района мыса Тарханкут в Крыму, при этом, как уточнили украинские военные "часть ракет не достигла своих целей".

В Telegram-канале спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука выложены кадры разрушений в Одесской области.

Воздушная тревога в ночь на 8 мая была также объявлена Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Украине части Херсонской области.

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