Россия в ночь на 9 мая выпустила по Украине 25 ракет

Воздушные силы Украины сообщили о российских ракетных ударах по Киеву и Днепру. Из 25 ракет, выпущенных Россией, 23 были сбиты.

Российские войска в ночь на вторник, 9 мая, выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования. По сообщению Воздушных сил Украины, Россия нанесла по Украине две волны ударов, осуществив пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, при этом украинским ПВО удалось уничтожить 23 из них.

В сообщении Воздушных сил Украины уточняется, что около 22 часов 8 мая россияне выпустили из акватории Черного моря восемь крылатых ракет "Калибр" по восточным регионам Украины, все восемь ракет были уничтожены. Около 4 часов утра 9 мая россияне осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации - четырех Ту-95МС - в районе Каспийского моря. Силам ПВО Украины удалось сбить 14 из этих ракет.

Новые удары по Киеву

По сообщению Киевской городской военной администрации, одной из целей России в ночь на 9 мая вновь стала украинская столица. Атака была произведена с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. В сообщении, выложенном в Telegram-канале Киевской ГВА, отмечается, что накануне россияне намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева, но российским ракетам тем не менее не удалось поразить целей.

Ракетный удар по Днепру

Сообщается также о ракетном ударе по городу Днепри области. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, все восемь ракет, выпущенных Россией, были сбиты, но обломки одной из ракет упали на четырехэтажный дом в центре Днепра, в результате чего была ранена женщина. В здании повреждены крыша и перекрытие между квартирами на 3 и 4 этажах, около 40 человек пришлось эвакуировать.

Только накануне российские войска подвергли массированным ударам с воздуха Киев и Одессу. Все российские дроны, атаковавшие Киев, были сбиты, но ракеты, выпущенные по Одессе, частично поразили цели.

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