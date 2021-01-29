 Глава Еврокомиссии выразила доверие Боррелю после его поездки в Москву | Новости из Германии о Европе | DW | 08.02.2021

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Европа

Глава Еврокомиссии выразила доверие Боррелю после его поездки в Москву

Представитель главного дипломата ЕС Борреля оправдал его поездку в Москву. Ее целью было четко заявить о позиции ЕС по Навальному, и это было сделано, подчеркнул он.

Пресс-конференция Жозепа Борреля и Сергея Лаврова

Пресс-конференция Жозепа Борреля и Сергея Лаврова

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) полностью доверяет верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, несмотря на обстоятельства его поездки в Москву на прошлой неделе. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил официальный представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

При этом он напомнил о решении российских властей выслать дипломатов трех стран ЕС, о котором стало известно 5 февраля во время совместной пресс-конференции Борреля и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. "То, как был организован визит, как проходила пресс-конференция, о чем говорил господин Лавров и как российские власти в тот же день поступили с европейскими дипломатами, создают очень четкое представление о том, в каком направлении намерена двигаться Россия", - заявил пресс-секретарь брюссельского ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь Борреля заявил, что главной целью поездки было ясное обозначение позиции ЕС в отношении уголовного преследования российского оппозиционера Алексея Навального. "Это было сделано, это очень четко и решительно было передано российской стороне", - заявил представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Он также указал, что переговоры с Лавровым были напряженными, а отношения ЕС и России находятся на исторически низкой точке. Пресс-секретарь ведомства подчеркнул, что Боррель является дипломатом, и это означает необходимость вести переговоры, в том числе с трудными партнерами.

В Европарламенте критикуют визит Борреля в Москву

Между тем члены Европарламента критикуют Борреля за прошедший визит в Москву. Как сообщает издание EUobserver, эстонский депутат Рихо Террас призвал фон дер Ляйен отправить главного дипломата ЕС в отставку. "Мы считаем, что председатель Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не уйдет в отставку по собственному желанию", - говорится в обращении. Террас заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности "нанес серьезный ущерб репутации Евросоюза", а также репутации собственного ведомства.

Хотя Европарламент не имеет полномочий решать вопросы о снятии с должности главного дипломата, этот "необычный шаг показывает уровень раздражения в отношении действий Борреля, в особенности со стороны восточных стран ЕС", пишет издание.

После поездки Боррель заявил о неготовности РФ к диалогу

Накануне Жозеп Боррель обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу. Встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подтвердила, что "Европа и Россия двигаются в разные стороны", написал дипломат в блоге на сайте EEAS. Одновременно он призвал страны ЕС отреагировать на высылку троих европейских дипломатов. Объявление Москвой сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции персонами нон грата "указывает, что Россия не хочет воспользоваться шансом к более конструктивному диалогу", подчеркнул Боррель. Это не является неожиданностью, однако вызывает сожаление, считает дипломат.

Решение о том, как в дальнейшем выстраивать отношения с Россией, будет за странами Евросоюза, отметил Боррель. Он не исключил введения санкций. "Природа вызова, стоящего перед нами, ясна. Оградить себя стенами и обращаться с призывами с этой безопасной позиции не значит сделать ЕС более защищенным", - подчеркнул дипломат. "Если мы хотим сделать будущее безопаснее, мы должны действовать решительно уже сегодня и быть готовыми идти на риски", - резюмировал Боррель.

В свою очередь, МИД России "с удивлением" изучил позицию Борреля. Высказывания европейского дипломата в блоге "сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", заявили в МИД РФ. По мнению российской стороны, Боррель "имел все возможности сразу же дать собственную оценку" своему визиту на пресс-конференции с Лавровым.

Встречи с правозащитниками и призыв освободить Навального

За время трехдневного визита в Москву глава дипломатии ЕС встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты в стране. Кроме того, Боррель провел переговоры с главой МИД РФ Лавровым, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления. При этом  европейский дипломат выразил надежду на сертификацию в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и раскритиковал политику США в отношении Кубы.

Во время визита Борреля МИД РФ объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция Москвы вызвала критику Евросоюза, Германии, Швеции, Польши, Великобритании и США.

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