Глава Еврокомиссии грозит AstraZeneca запретом на экспорт вакцины

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) ужесточила тон в отношении фармацевтического концерна AstraZeneca из-за невыполнения этой компанией обязательств по поставкам антикоронавирусной вакцины. "У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", - заявила фон дер Ляйен в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в субботу, 20 марта.

Урсула фон дер Ляйен обвиняла компанию в том, что в первом квартале 2021 года она поставила Европе лишь 30 процентов обещанного объема продукции. Глава Еврокомиссии еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca.

18 марта фон дер Ляйен сообщила, что в адрес AstraZeneca направлено официальное письмо по поводу проблем с поставками антикоронавирусной вакцины. "Мы хотим запустить структурированный процесс для урегулирования спорных вопросов. В договорах содержатся некоторые неясности, и это - самый лучший способ устранить их", - сказала она в интервью итальянской газете La Repubblica.

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