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Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев (сентябрь 2022)
Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев (сентябрь 2022)Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Глава Еврокомиссии: Действия Путина требуют санкций

Александр Дельфинов
29 мин. назад

Распоряжение президента РФ о частичной мобилизации - это новая эскалация войны в Украине, оно должно повлечь за собой штрафные меры против России, заявила Урсула фон дер Ляйен.

https://www.dw.com/ru/glava-evrokomissii-dejstvia-putina-trebuut-sankcij/a-63199135

Новая эскалация военного конфликта в Украине, произошедшая после распоряжения Владимира Путина о частичной мобилизации, должна быть наказана новыми санкциями, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в беседе с корреспондентом американской медиакомпании CNN в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 21 сентября. 

Пытаясь мобилизовать недостаточно обученных, недостаточно опытных и недостаточно мотивированных военнослужащих и организовывая "псевдореферендумы на суверенной земле Украины", Путин демонстрирует слабость, подчеркнула фон дер Ляйен. "Так что я полагаю, что это снова требует санкций с нашей стороны", - подчеркнула глава Еврокомиссии, не уточнив, какие именно штрафные меры ЕС она имеет в виду. 

Санкции действуют, на ядерный шантаж ЕС не поддастся

Отвечая на вопрос CNN, насколько действенными она считает уже существующие санкции, Урсула фон дер Ляйен отметила, что российская промышленность пришла в упадок, а Москва испытывает значительные трудности в военном секторе, в частности, из-за проблем с поставками полупроводников. 

Европейцы не поддадутся на путинский шантаж ядерным оружием, сказала глава Еврокомиссии, поддержав просьбу Украины продолжать поставки западных вооружений. В последние несколько месяцев украинцы медленно, но верно получили то, что им требовалось, доказав свою способность успешно обороняться, поэтому следует прислушаться к ним, уверена Урсула фон дер Ляйен

Немецкие политики - за расширение поставок оружия Киеву

В конце августа, три видных немецких политика призвали расширить поставки оружия Украине, даже если это временно ослабит бундесвер. В совместной статье для издания Der Spiegel социал-демократ Кристиан Клинк (Kristian Klinck), "зеленая" Зара Нанни (Sara Nanni) и свободный демократ Александер Мюллер (Alexander Müller) раскритиковали нынешнюю позицию Берлина, заключающуюся в том, что поддержание потенциала бундесвера для защиты Германии и НАТО имеет приоритет над оказанием помощи Украине.

Между тем 22 августа министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление бундесвера.

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