Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом

Украина с воскресенья, 10 октября, объявлена в Германии зоной повышенного риска из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 8 октября, на сайте Института имени Роберта Коха (RKI).

Въезжающие на территорию ФРГ из этой страны, в том случае если они полностью не привиты или не выздоровели от ковида, будут отправляться на 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет лишь через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

Помимо Украины, с 10 октября в список зон повышенного риска также войдут Бруней, Эстония, Йемен и Латвия. В то же время из перечня исключены такие страны, как Азербайджан, Индонезия, Казахстан и Колумбия, а также ряд территорий, принадлежащих Франции, и две провинции Норвегии. Российская Федерация была внесена в этот список еще 7 июля.

Зонами повышенного эпидемиологического риска в Германии объявляются страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом особенно высока. При этом значение имеет не только число инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения ковида, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с коронавирусом.

Росстат в августе зафиксировал почти 50 тысяч умерших с COVID-19

Почти 50 тысяч жителей России скончались после заражения коронавирусом в августе. Такие данные представила в пятницу, 8 октября, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) .

По данным ведомства, инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, в августе стала основной причиной смерти 38 603 человек. Еще в 4977 случаях предполагается, что COVID-19 стал основной причиной, однако необходимо провести дополнительные исследования.

Для 1254 человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. Еще для 4555 умерших коронавирус не повлиял на летальный исход, хотя и был сопутствующим заболеванием.

Максимальный показатель смертности за все время пандемии в РФ был зафиксирован в июле. Согласно уточненным данным, тогда умерли 51 044 россиян, болевших ковидом.

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