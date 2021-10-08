 Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 08.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом

В ФРГ с 10 октября ужесточают правила для въезжающих из Украины. В список стран c высоким риском заражения коронавирусом также попали Эстония и Латвия.

Предприниматели выступают против карантинных ограничений на акции протеста в Киеве 15 декабря 2020 года

Антикарантинный протест предпринимателей в Киеве 15 декабря 2020 года

Украина с воскресенья, 10 октября, объявлена в Германии зоной повышенного риска из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 8 октября, на сайте Института имени Роберта Коха (RKI).

Въезжающие на территорию ФРГ из этой страны, в том случае если они полностью не привиты или не выздоровели от ковида, будут отправляться на 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет лишь через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

Помимо Украины, с 10 октября в список зон повышенного риска также войдут Бруней, Эстония, Йемен и Латвия. В то же время из перечня исключены такие страны, как Азербайджан, Индонезия, Казахстан и Колумбия, а также ряд территорий, принадлежащих Франции, и две провинции Норвегии. Российская Федерация была внесена в этот список еще 7 июля.

Зонами повышенного эпидемиологического риска в Германии объявляются страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом особенно высока. При этом значение имеет не только число инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения ковида, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с коронавирусом.

Росстат в августе зафиксировал почти 50 тысяч умерших с COVID-19

Почти 50 тысяч жителей России скончались после заражения коронавирусом в августе. Такие данные представила в пятницу, 8 октября, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) .

По данным ведомства, инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, в августе стала основной причиной смерти 38 603 человек. Еще в 4977 случаях предполагается, что COVID-19 стал основной причиной, однако необходимо провести дополнительные исследования.

Для 1254 человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. Еще для 4555 умерших коронавирус не повлиял на летальный исход, хотя и был сопутствующим заболеванием.

Максимальный показатель смертности за все время пандемии в РФ был зафиксирован в июле. Согласно уточненным данным, тогда умерли 51 044 россиян, болевших ковидом.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 01:45

В Германии выработали новые правила по борьбе с пандемией (11.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Швеция отказалась от почти всех антикоронавирусных ограничений (01.10.21)  

Коронавирус в России: что происходит и чего ждать?  