Выборы в бундестаг: что ждать Беларуси от преемника Меркель? | Ток-шоу DW "В самую точку"

Как новое правительство и новый канцлер будут выстраивать отношения с Беларусью? Грозят ли новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку".
После 16 лет эпоха Ангелы Меркель подходит к концу. В Германии проходят выборы в бундестаг. Политологи из Германии, Беларуси и России рассуждают о том, как новое правительство и новый канцлер будут выстраивать внешнюю политику в отношении Беларуси. Будут ли они разговаривать с Лукашенко? Грозят ли Беларуси новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву?
Гости выпуска: эксперт по Восточной Европе Сюзанна Шпан, немецко-белорусский политолог Ольга Дрындова и российский политолог, публицист Федор Крашенинников.
26 сентября 2021 года граждане ФРГ выбирают бундестаг - два крестика в бюллетене решают, кто будет руководить Германией следующие четыре года. Как немцы голосуют за народных представителей.
Как отличаются политические предпочтения молодого и более старшего поколения граждан Германии? На чьей стороне симпатии горожан и сельских жителей? DW - с ответами на эти вопросы перед выборами.
Ангела Меркель за 16 лет на посту главы правительства Германии заметно изменила внешнюю политику страны. Роль ФРГ на мировой арене выросла - как и глобальные политические вызовы.
По итогам выборов в бундестаг 26 сентября в Германии будет сформирована новая правящая коалиция, скорее всего, с участием ныне оппозиционных партий. Каким станет будущий курс Берлина в отношении Москвы?