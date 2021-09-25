Выборы в бундестаг: что ждать Беларуси от преемника Меркель? | Ток-шоу DW "В самую точку"

После 16 лет эпоха Ангелы Меркель подходит к концу. В Германии проходят выборы в бундестаг. Политологи из Германии, Беларуси и России рассуждают о том, как новое правительство и новый канцлер будут выстраивать внешнюю политику в отношении Беларуси. Будут ли они разговаривать с Лукашенко? Грозят ли Беларуси новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву?

Гости выпуска: эксперт по Восточной Европе Сюзанна Шпан, немецко-белорусский политолог Ольга Дрындова и российский политолог, публицист Федор Крашенинников.