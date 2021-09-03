Германия передаст все дозы вакцины AstraZeneca развивающимся странам

Германия незамедлительно передаст все неиспользованные дозы британско-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса SARS-CoV-2 международной программе равного доступа к лекарственным препаратам COVAX. Об этом сообщило в пятницу, 3 сентября, министерство здравоохранения ФРГ. На первом этапе речь идет об 1,3 млн доз вакцины, уточнила представительница ведомства. Кабинет министров ФРГ еще в начале июля распорядился направить не менее 30 млн доз препаратов от AstraZeneca и Johnson & Johnson в третьи страны.

"Привить мир - в наших первейших интересах", - привели издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland слова министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn). Пандемия COVID-19 завершится, когда возбудитель болезни будет взят под контроль, отметил он. ФРГ активно поддерживает финансово механизм COVAX, помогающий обеспечить развивающиеся государства вакцинами от ковида, добавил Шпан.

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 219 млн жителей планеты, свыше 4,5 млн больных этой инфекцией скончались, около 196 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 39 млн) и летальных исходов (свыше 640 тысяч) приходится на США. В 84-миллионной Германии возбудитель болезни обнаружен у 3 984 353 человек, из них 92 301 умер, более 3,75 млн выздоровели, сообщил Институт имени Роберта Коха.

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