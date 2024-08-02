ФРГ подключилась к Командованию ООН для защиты Южной Кореи

Германия стала 18-й страной, присоединившейся к военным силам, которым с 1953 года поручено обеспечивать перемирие на Корейском полуострове. Конкретной задачи в рамках этого участия у ФРГ пока нет.

Германия стала новым членом возглавляемых США Командованию ООН (UNC) в Южной Корее, и теперь в ее обязанности наряду с еще семнадцатью странами организации будет обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове. Об этом в пятницу, 2 августа, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на американской военной базе командования Camp Humphreys вблизи южнокорейского Пхёнтхэка.

"Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона тесно связаны", - приводит агентство Reuters слова министра на церемонии. Вклад, который Германия может внести в военную организацию по наблюдению за границей между Южной и Северной Кореями, будет обсуждаться с ее партнерами "в ближайшие недели и месяцы", уточнил Писториус.

В то же время он объявил, что в течение определенного времени начиная с сентября в Южной Корее будет задействован современный самолет наблюдения бундесвера A319 OH, известный как "летающее око". "Затем его можно будет использовать для контроля за соблюдением соглашений о контроле над вооружениями с воздуха", - уточнил глава немецкого Минобороны.

Буферная зона между Кореями - 240 километров

UNC взяло на себя общее обязательство гарантировать и контролировать прекращение огня после окончания Корейской войны в 1953 году и отвечает за демилитаризованную зону с КНДР со стороны Южной Кореи. Эта военная буферная зона была создана на полуострове вдоль 38-й параллели на протяжении около 240 км в конце войны и сегодня является де-факто границей.

В последние месяцы на Корейском полуострове значительно возросла напряженность: со стороны Пхеньяна были зафиксированы несколько откровенных провокаций в отношении Сеула. Кроме того, за последние два года Северная Корея значительно увеличила число ракетных испытаний и усилила свою риторику в отношении США и Южной Кореи.

Правитель КНДР Ким Чен Ын неоднократно призывал к усиленной подготовке к войне. В последнее время Северная Корея также расширяет военное и экономическое сотрудничество с РФ, поставляя ей вооружения для применения в войне против Украины.