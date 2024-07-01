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ПолитикаСеверная Корея

СМИ: Запуск баллистической ракеты КНДР мог провалиться

Александра Иванова
1 июля 2024 г.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, одна из запущенных КНДР ракет упала, пролетев 120 км.

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Трансляция запуска ракет КНДР в Южной Корее (фото из архива)
Трансляция запуска ракет КНДР в Южной Корее (фото из архива)Фото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Северная Корея в понедельник, 1 июля, произвела два запуска баллистических ракет в северо-восточном направлении. При этом один из этих запусков, судя по всему, прошел неудачно, и ракета упала на территории самой КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

Уточняется, что, по данным ОКНШ, одна баллистическая ракета малой дальности была запущена из южной провинции КНДР Хванхэ около 5:05 утра и пролетела около 600 километров, упав в водах у северо-восточного города Чхонджин - административного центра северокорейской провинции Хамгён-Пукто. Вторая баллистическая ракета была запущена из того же района, что и первая, в 5:15 утра, однако пролетела всего 120 км.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи полагают, что вторая ракета могла проявить аномалии на ранней стадии полета и что, если бы она взорвалась в воздухе, ее обломки могли бы упасть над Северной Кореей. Не исключено, что область падения ракеты оказалась в районе столицы КНДР Пхеньяна.

Озабоченность сотрудничеством КНДР с Россией

ОКНШ решительно осудил запуски Северной Кореей баллистических ракет как "провокационный акт", серьезно угрожающий миру и стабильности на Корейском полуострове, и пообещал сохранять готовность к подобным провокациям, пишет Yonhap.

Запуски ракет состоялись на фоне роста озабоченности по поводу расширения военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, напоминает агентство. Запуск вызвал спекуляции о возможном тестировании ракет, которые КНДР планирует передать России, говорится в публикации.

 

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