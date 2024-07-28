Экономист призвал в три раза увеличить спецфонд бундесвера

Власти ФРГ должны еще более расширить расходы на оборону и выделить значительно больше средств - до 300 млрд евро - в спецфонд бундесвера, уверен глава Института мировой экономики в Киле.

Глава Института мировой экономики (IfW) в Киле Мориц Шуларик (Moritz Schularick) призвал правительство Германии значительно увеличить расходы на безопасность и оборону. Необходимо выделить для будущего спецфонда бундесвера значительно больше средств, чем планирующиеся в настоящее время 100 млрд евро, заявил он в интервью новостному порталу t-online, опубликованном в воскресенье, 28 июля.

"Только для того, чтобы закрыть брешь в бюджете в следующие 10 лет, мы говорим, вероятно, об объеме 250-300 млрд евро", - считает экономист. По его словам, даже с учетом увеличения расходов в таком объеме Германия будет тратить на оборону в процентном отношении меньше, чем такие страны, как Польша, Норвегия и США.

Шуларик: уже сейчас необходимо тратить на оборону до 3,5% ВВП

При этом для сдерживания России "посредством силы и решимости" уже сейчас необходимы расходы на оборону в размере 3-3,5 процента ВВП, уверен Шуларик. Он подчеркнул, что в среднесрочной перспективе властям придется довести такую необходимость до граждан.

"После падения Берлинской стены мы получали высокие мирные дивиденды, но теперь их больше нет, эти деньги мы использовали на другие цели", - отметил глава IfW. В то же время обороноспособность Германии значительно снизилась, и сейчас пришло время экономить на других вещах, убежден он. "Мы больше не можем позволить себе все", - добавил Шуларик.

Германия увеличивает расходы на оборону

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Германии приняли решение о создании спецфонда бундесвера размером 100 млрд евро с целью более эффективного и современного оснащения вооруженных сил.

В начале июля правительство ФРГутвердило проект бюджета на 2025 год, в котором предусматриваются расходы на оборону в размере 53 млрд евро, что значительно меньше, чем запрашивал министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) - 58 млрд евро. Предполагается, что до 2028 года данный показатель возрастет до 80 млрд евро.