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Германия обеспечит теплом и светом 2,6 млн жителей Украины

Николай Линке
12 декабря 2024 г.

На немецкие деньги этой зимой закупят 26 мобильных котельных, 24 трансформатора, четырех гибридных генератора и 33 котла на топливных гранулах.

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Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце посещает электроподстанцию на севере Украины, 12 декабря 2024 года
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце посещает электроподстанцию на севере Украины, 12 декабря 2024 годаФото: Thomas Koehler/BMZ/IMAGO

Министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) подготовило "зимний пакет" помощи Украине на 90 млн евро. Благодаря нему около 2,6 млн жителей страны получат тепло и свет этой зимой, заявила в четверг, 12 декабря, глава ведомства Свенья Шульце (Svenja Schulze) в ходе визита в Украину.

Трансформаторы, котельные и генераторы для Украины

Как говорится в сообщении BMZ, выделение 70 млн евро на "зимний пакет" одобрил в сентябре бюджетный комитет бундестага. Еще 20 млн министерство изыскало из перераспределенных средств. Эти деньги направят на закупку 26 мобильных котельных, 24 трансформаторов, четырех гибридных генераторов и 33 котлов на топливных гранулах (пеллетах). Это обеспечит теплом и электроэнергией 2,6 млн человек в Украине. Будет профинансировано иакже школьное питание и работа пекарен в прифронтовых районах Украины для 130 000 человек.

Шульце лично осмотрела одну из мобильных теплоэлектростанций, которую установят в Николаевской области. Она будет снабжать электроэнергией около 70 многоквартирных домов с 13 тысячами жильцов, а также больницы, школы и детские сады.

Вместе с представителями "Укрэнерго" Шульце посетила электроподстанцию к северу от Киева. Как рассказали в компании, из-за российских обстрелов повреждено и разрушено уже около половины энергетической инфраструктуры Украины. В присутствии Шульце украинской стороне передали подъемные платформы для ремонта ЛЭП. По словам руководителей "Укрэнерго", они позволят быстро устранять неполадки.

Свенья Шульце в больнице "Охматдет"

Шульце также посетила детскую больницу "Охматдет" в Киеве, куда летом попала российская ракета. BMZ закупилодля клиники аппараты диализа и лабораторное оборудование.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце посещает детскую больницу "Охматдет" в Киеве, 12 декабря 2024 года
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце посещает детскую больницу "Охматдет" в Киеве, 12 декабря 2024 годаФото: Andreas Stein/dpa/picture alliance

Заведующий отделением реанимации Александр Урин сказал, что в палате для новорожденных и детской реанимации пациенты не могут просто спуститься в подвал в случае воздушной тревоги. "Поэтому вся Украина ждет не только медицинского оборудования, но и дополнительных систем ПВО. Это единственный способ защитить нас", - заявил врач.

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