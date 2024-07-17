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Германия выделяет 10 млн евро на восстановление "Охматдета"

Кирилл Шестаков
17 июля 2024 г.

Разрушение детской больницы показывает, "насколько безжалостно и бесчеловечно РФ ведет эту агрессивную войну", заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

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Последствия ракетного удара РФ по больнице "Охматдет" 8 июля (фото из архива)
Последствия ракетного удара РФ по больнице "Охматдет" 8 июля (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Германия выделяет Украине 10 миллионов евро на восстановление киевской больницы "Охматдет", частично разрушенной в результате российской атаки 8 июля. "Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше не существует", - заявила министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульц в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в среду, 17 июля.

Выделенные деньги вместе со средствами других доноров и жертвователей пойдут на быстрое возвращение больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время. Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжения, говорится в публикации. 

По словам Шульце, разрушение детской больницы показывает, "насколько безжалостно и бесчеловечно Россия ведет эту агрессивную войну". Министр добавила, что от полномасштабного вторжения РФ в Украину дети страдают "больше всего".

ООН: В "Охматдет", вероятнее всего, попала российская ракета

По детской больнице "Охматдет" в Киеве "с большой долей вероятности" был нанесен прямой удар российской ракетой Х-101. К такому выводу пришли эксперты Управления ООН по правам человека, которые проанализировали видеозаписи и непосредственно осмотрели повреждения на месте.

Согласно последним данным, в результате удара по "Охматдету" два человека погибли и 32 были ранены.

СБУ: Удар РФ по "Охматдету" был целенаправленным

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила на месте удара по больнице обломки двигателя российской ракеты X-101. Кроме этого, украинские следователи ряд других деталей X-101, доказывающих, что российский удар этой ракетой по "Охматдету" был целенаправленным и не являлся следствием ее возможного отклонения от курса.

 

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