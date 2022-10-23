Генштаб ВСУ: Есть угроза ударов по Украине из Беларуси

На 243-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 24 октября (время московское).

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Существует угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, в том числе иранскими дронами. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. В ней отмечается, что в течение октября в Беларуси продолжаются проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Продолжается уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты оказывают на работников Запорожской АЭС физическое и моральное давление, вынуждая их подписать контракты с "Росатомом". Сотрудникам станции также запретили выезжать на территорию, подконтрольную украинской власти.

Россия маскирует иранские дроны "Shahed 136", маркируя их как "Герань-2" Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance

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По состоянию на 22 октября российские войска применили в Украине около 330 иранских дронов-камикадзе типа "Shahed-136", из них более 220 были сбиты. Об этом сообщил в интервью изданию "Украинская правда" начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, с иранскими беспилотниками украинская "ПВО в принципе справляется", но "террор с использованием "Шахедов" на самом деле может быть еще долго". По сведениям ГУР, Россия заказала в Иране около 1700 дронов разных типов, но не все они изготовлены.

Шмыгаль: У Украины достаточно газа для отопительного сезона

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У Украины имеется в хранилищах достаточно газа для отопительного сезона - об этом проинформировал украинский премьер Денис Шмыгаль. "В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон, - написал он в Facebook. - В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд. кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму".

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Своими заявлениями, высказанными министрам обороны нескольких стран НАТО, о том, что Киев якобы готовится применить "грязную бомбу", чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения, Сергей Шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить оказание западной военной помощи Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО. Такого мнения придерживаются аналитики Института изучения войны (ISW), связывая такие действия Москвы с продолжающимися военными неудачами России и вероятной потерей Херсона к концу года.

При этом военные эксперты считают маловероятным, что Кремль сам готовится применить "грязную бомбу". Заявления Шойгу являются продолжением давней российской информационной кампании: Кремль уже неоднократно заявлял, что западные страны помогут Украине провести провокацию с применением оружия массового поражения, говорится в сводке ISW .

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В течение минувшего боевого дня существенных изменений в состоянии, составе и положении российских войск на южном фронте не отмечено, констатирует Оперативное командование "Юг". В ночной сводке указывается, что авиация противника 6 раз атаковала украинские позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонской области. Минометный огонь велся по прибрежной полосе Очаковской городской громады.

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день, при этом на Херсонщине была уничтожена радиолокационная станция "Зоопарк-1". Убиты 7 российских военнослужащих.

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Российский государственный телеканал RT останавливает сотрудничество с пропагандистом Антоном Красовским после его слов о том, что украинских детей, считающих, что территория Украины оккупирована Россией, нужно топить в реке или сжигать заживо. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян.

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Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими дронами, пишет The New York Times, ссылаясь на анонимного украинского чиновника.

Киев приглашает мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ

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В ответ на обвинения Москвы в подготовке к применению "грязной бомбы" Украина приглашает для контроля ситуации международные миссии. "Каждый день украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" вызывает у нас отвращение. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж со стороны РФ. Мы требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума", - написал в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Хроника событий 23 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 октября 00.00 - 13.59 >>>

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