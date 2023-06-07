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Генсек НАТО проведет экстренное совещание по Каховской ГЭС

Даниил Сотников
1 ч. назад

Столтенберг пообещал задействовать механизмы НАТО для оказания гуманитарной помощи Украине из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.

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Новая Каховка после затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС
Затопленая площадь в Новой КаховкеФото: Russian-controlled administration of Kherson Region/AP

В четверг, 8 июня, пройдет экстренное заседание комиссии НАТО-Украина для обсуждения прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенбюерг в своем Twitter-аккаунте.

По словам Столтенберга, он обсудил разрушение дамбы по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрией Кулебой, который также присоединится к заседанию комиссии. "Говорил с Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении Каховской плотины, которое оставляет без жилья тысячи людей и вызывает экологическую катастрофу в Украине", - написал Столтенберг. Других деталей генсек НАТО не привел.

Сам Кулеба уточнил, что заседание пройдет по его просьбе. "Для смягчения кризиса, вызванного разрушением Россией Каховской плотины, Йенс Столтенберг пообещал задействовать механизмы НАТО для оказания гуманитарной помощи. В связи с этим он возглавит экстренное заседание комиссии НАТО-Украина, созванное по моей просьбе завтра", - написал Кулеба.

Разрушение плотины Каховской ГЭС

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которую уже больше года контролируют российские военные, была разрушена в ночь на 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды вниз по течению Днепра. Киев и Москва обвинили в катастрофе друг друга. Независимые аналитики допускают, что плотина могла разрушиться как в результате ночного взрыва или обстрела, так и из-за полученных ранее повреждений.  

В результате разрушения плотины подтоплены оказались десятки населенных пунктов и около 5 тысяч жилых домов в Херсонской области. По словам президент Украины Владимира Зеленского, по состоянию на вечер 7 июня с затопленных территорий были эвакуированы более 2 тысяч человек. Киев называет аварию самой крупной рукотворной и техногенной катастрофой в мире за последние десятилетия.

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