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Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт уходит в отставку

Роман Сулима
7 октября 2024 г.

35-летний генсек Социал-демократической партии Германии сослался на проблемы со здоровьем и заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих федеральных выборах.

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Кевин Кюнерт
Кевин Кюнерт Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) принял решение уйти в отставку. Об этом говорится в его электронном письме, направленном членам партии в понедельник, 7 октября, выдержки из которого приводят немецкие СМИ. "Сейчас я сам не могу превозмочь себя, потому что, к сожалению, не здоров", - написал 35-летний политик, не сообщив подробностей своих проблем со здоровьем.

Кюнерт уточнил, что ему потребуется "энергия, необходимая для работы на посту и предвыборной кампании, чтобы снова обрести здоровье". Из его заявления также следует, что он не будет баллотироваться в бундестаг в 2025 году.

Согласно тексту письма политика от СДПГ - партии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) - "несколько дней назад" он уведомил председателей партии Заскию Эскен (Saskia Esken) и Ларса Клингбайля (Lars Klingbeil) о том, что с 7 октября он покинет пост генерального секретаря, и поблагодарил их "за понимание, сочувствие и тесное сотрудничество".

Кюнерт занимал пост генсека социал-демократов с 2021 года и в том же году вошел в состав бундестага. До этого он был председателем молодежного отделения партии - "Молодых социалистов", организовав кампанию против "большой коалиции" СДПГ с блоком ХДС/ХСС.

В конце сентября, после провала на земельных выборах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, ушло в отставку руководство партии "Союз-90"/"зеленые". Сопредседатель партии Омид Нурипур (Omid Nouripour) заявил, что результаты выборов в ландтаги трех восточногерманских земель стали "самым крупным кризисом" для партии. Ожидается, что новые сопредседатели немецких "зеленых" будут выбраны на ближайшем съезде в Висбадене.

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