Генассамблея НАТО признала РФ "террористическим режимом"

На 271-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 21 ноября (время московское).

++19.25++

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию , в которой правительства и парламенты стран - членов альянса призывают "четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим". В документе также заявляется о необходимости создать специальный Международный трибунал по российской агрессии. Резолюция была принята единогласно. Перед голосованием глава ПА НАТО Джерри Коннолли отметил, что документ призывает всех союзников Североатлантического альянса признать, что Российская Федерация и ее действующий режим действуют как террористическая организация.

++19.05++

Люксембург предоставил Украине внедорожники HMMWV, сообщил министр обороны великого герцогства Франсуа Бош. "Армия Люксембурга и Минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, присылая дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV). Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написал Бош в Twitter.

Новая Зеландия ввела санкции против дочерей Путина

++18.45++

Новая Зеландия расширила санкции в отношении России и Беларуси. В черный список внесены 22 человека, в том числе, предполагаемые дочери президента РФ Владимира Путина, жена и дети пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того, под санкции попали четыре российских предприятия нефтегазового и сталелитейного сектора, заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Она напомнила, что Веллингтон уже вводил санкции за войну против Украины в марте, мае и сентябре. Четвертый пакет штрафных мер направлен против 22 представителей элиты, которые поддерживают российское вторжение в Украину и которые "были вознаграждены за свою лояльность богатством и влиянием", указала она. На данный момент в новозеландском санкционном списке числятся более 1200 физических и юридических лиц.

++18.20++

Государственная миграционная служба Украины возобновляет работу на освобожденных территориях Херсонской области, сообщило министерство реинтеграции в Киеве. Как отмечается в заявлении, в связи с утерей или истечением срока действия документов граждане могут обращаться за услугами в Высокопольский, Великоалександровский или Нововоронцовский секторы службы. Кроме того, в Херсонской области действуют две мобильные рабочие станции в минибусе.

++18.00++

В Луганской области украинские силы продвигаются вперед в направлении Сватово-Кременной, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Гайдай. "Там наши защитники шаг за шагом освобождают территории", - указал он в эфире телемарафона. При этом со стороны Белогоровки ВСУ ведут оборонительные действия, поскольку ВС РФ не прекращают атаковать этот населенный пункт, рассматривая его как плацдарм для своего наступления и как угрозу продвижения украинских войск в Лисичанск, отметил он. "Деоккупированные населенные пункты до сих пор обстреливаются врагом. Макеевка разрушена до основания, люди постоянно находятся в подвалах. В Невском дела лучше - люди уже даже начали делать некоторые мелкие ремонты. Вернулся один фермер и уже налаживает работу своего хозяйства", - написал Гайдай в Telegram .

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона

++17.40++

Российские силы обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, сообщил в Telegram первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский. "У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", - заявил он. Ранее украинские СМИ написали о звуках взрывов в Херсоне.

++17.20++

Суд в Батайске оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации ВС РФ" за публикацию видеообращения мобилизованных, которые пожаловались на отсутствие надлежащего обмундирования и оружия, сообщает Telegram-канал "7x7 - Горизонтальная Россия" . Среди мобилизованных - брат Олеси Шишкановой, опубликовавшей видео, его должны отправить на фронт, указывается далее. "Девушка не признала вину и сообщила, что не планировала дискредитировать Вооруженные силы РФ. Ее слова подтвердили показания свидетелей. Несмотря на это, суд все равно оштрафовал ее. Жительница Батайска планирует обжаловать решение", - сообщает издание.

В Варшаве заявили о размещении на границе немецкого комплекса Patriot

++16.55++

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что принял предложение главы оборонного ведомства Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) о размещении на территории его страны дополнительных пусковых установок Patriot. "Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной предложу разместить комплекс на границе с Украиной", - написал Блащак в Twitter. Ранее Ламбрехт заявила о предложении Варшаве поддержки в обеспечении безопасности воздушного пространства с помощью истребителей Eurofighter и систем ПВО Patriot.

++16.35++

Смена власти в Киеве не является целью российского вторжения в Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, президент уже говорил об этом", - так он ответил на соответствующий вопрос журналистов на брифинге. Кроме того, Песков сообщил что в Кремле не обсуждают возможную вторую волну мобилизации. "Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны", - цитирует его слова "Интерфакс".

++16.15++

Украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил о формировании на контролируемых РФ территориях "нотариальных округов" с целью "легализации" мародерства. "Округа сформировали "согласно законодательству РФ", и уже начат процесс регистрации "нотариусов". Таким образом россияне пытаются легализовать оформление и переоформление имущества. То есть, по факту - мародерство и грабеж чужого имущества", - заявил ЦНС . В заявлении указывается, что заверенные такими "нотариусами" документы не будут признаваться в Украине и мире и не будут подтверждать право собственности на имущество.

++15.55++

По данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), zа территории Беларуси используются мощные средства радиолокационной борьбы. "По ту сторону границы активно работают подразделения радиолокационной борьбы, что в первую очередь нацелено на недопущение наблюдения Силами обороны Украины за линией государственной границы", - заявил "Украинской правде" спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, таким образом принимаются усилия по подавлению работы украинских беспилотников, а также по перехвату управления БпЛА. "Недавно белорусский пограничный комитет показывал украинские укрепления и почему-то удивлялся им, но они должны понимать: пока Беларусь будет под влиянием РФ, мы будем делать все, чтобы обеспечить нашу безопасность", - отметил он.

СБУ заявила о задержании одного из лидеров "ЛНР"

++15.30++

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киевской области помощника "министра МВД" самопровозглашенной "Луганской народной республики", который в 2014 году участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке Украины. Один из лидеров пророссийских сепаратистов под позывным "Сотый" после событий 2014 года скрывался от украинского правосудия вначале на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а затем "залег на дно" в Киевской области, где его разоблачила СБУ, сообщила пресс-служба ведомства .

"Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб. Именно при их "протекции" его назначили "помощником министра МВД ЛНР" и командиром штурмового подразделения "специального отряда быстрого реагирования" (более известного как "филиал" российского СОБР). Находясь на должностях, он координировал преступные действия с представителями центральных подразделений российских спецслужб", - указывается в заявлении.

++15.10++

Осужденный за антивоенную речь московский муниципальный депутат Алексей Горинов этапирован в колонию. В июле суд приговорил его к 7 годам заключения по статье о "фейках" о российской армии. Он стал первым, кто получил реальный срок по этой статье. В апелляции приговор сократили на месяц. У политика туберкулез, в СИЗО болезнь обострилась.

Испания начинает обучение украинских военных

++14.45++

Испания открывает учебный центр для украинских военных, объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Он также рассказал, что в ближайшие недели в Украину отправятся испанские полицейские. Они помогут в расследовании военных преступлений армии РФ.

++14.25++

Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что отправляется на войну против Украины. "Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины", - написал он в Telegram . Сапожников поблагодарил жителей и власти Забайкальского края и пожелал читинцам "счастья и благополучия".

++14.05++

В Тюмени вернули в суд дело, возбужденное против местной жительницы, написавшей на асфальте "Нет в***е!" и объяснившей эти слова протестом против воблы. Судья областного суда отменила решение нижестоящей инстанции, оправдавшей женщину, и направила дело на новое рассмотрение, сообщило местное издание 72.ru . "Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-то предполагать. Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на В и заканчиваются на А. Есть такие проблемы", - заявила обвиняемая Алиса К. корреспонденту издания.

Хроника событий 21 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: