"Газпром" планирует сокращение инвестиций второй год подряд

Объем инвестиционной программы "Газпрома" в 2024 году сократится на 20 процентов. В нынешнем году компания также урезала инвестиции на 14,5 процента.

Российский государственный энергетический концерн "Газпром" планирует в 2024 году сократить инвестиции на 20 процентов с 1,96 до 1,57 триллиона рублей (16,3 млрд евро). Соответствующее решение приняло правление компании, говорится в официальном сообщении "Газпрома", распространенном в четверг, 23 ноября. Окончательные параметры инвестиционной программы будут утверждены советом директоров.

Согласно сообщению, средства планируется потратить на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и Востоке России, магистрального газопровода "Сила Сибири" из России в Китай, газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", газификации российских регионов.

В текущем году "Газпром" уже сократил инвестиции на 14,5 процента по сравнению с первоначальными планами. В октябре совет директоров снизил инвестиционную программу с 2,3 до 1,966 триллиона рублей (около 20 млрд евро). Тогда такое решение объяснили "изменением макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры".

"Газпром" теряет прибыль

Прибыль "Газпрома" за первые девять месяцев 2023 года снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 779 до 446 миллиардов рублей (4,6 млрд евро). Кроме того, 22 ноября Совет федерации одобрил повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) “Газпрома” на конденсат и газ. По словам главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, в 2025 году убытки компании из-за роста НДПИ могут составить 1 триллион рублей.

Прекращение поставок газа в Европу

До середины 2022 года большая часть экспорта российского природного газ приходилась на страны Европы, что давало "Газпрому" львиную долю прибыли. 31 августа 2022 года "Газпром" остановил прокачку газа по "Северному потоку" якобы на три дня для внепланового ремонта, но потом так и не возобновил поставки в ФРГ ни по этому трубопроводу, ни по другим маршрутам. Почти месяц спустя, 26 сентября, газопровод на Балтике был разрушен в ходе диверсии, виновник которой пока не найден.

В Европе обвинили Россию в "энергетическом терроризме", поскольку, как считается, президент РФ Владимир Путин односторонним прекращением поставок пытался шантажировать страны ЕС, поддержавшие Украину в борьбе с российской агрессией. В свою очередь, страны Евросоюза решили полностью отказаться от российского газа, вследствие чего доля РФ на европейском газовом рынке сократилась с более 40 процентов перед началом войны в Украине до примерно 8 процентов в настоящее время.

Хотя спрос на газ в Азии резко вырос, у "Газпрома" нет достаточной инфраструктуры для увеличения поставок голубого топлива в этот регион.

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