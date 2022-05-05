"Газпром" направит газ для СП-2 по другим маршрутам

Европейские потребители в среднесрочной перспективе более не могут рассчитывать на поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" в полном объеме (две нитки общей мощностью 55 млрд куб.м в год. - Ред.). Как сообщило в четверг, 5 мая, агентство ТАСС, российский газовый монополист принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток-2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.

"В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода "Северный поток-2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток-2" возможно будет не ранее 2028 года", - отмечается в сообщении пресс-службы "Газпрома".

Сертификация газопровода приостановлена

Строительство газопровода протяженностью в 1234 км между российской Усть-Лугой и немецким Грайсвальдом началось в 2018 году. По информации "Газпрома", в настоящий момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

После признания Россией суверенитета так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что правительство ФРГ приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток-2".

А после начала вооруженной агрессии России против Украины Германия объявила о намерении как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от России. Кроме того, на уровне ЕС сейчас обсуждается вопрос об эмбарго на импорт ископаемых энергоносителей из РФ.

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