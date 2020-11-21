 G20: Меркель поддержала заключение глобального договора по пандемиям | Новости из Германии о Германии | DW | 22.11.2020

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Германия

G20: Меркель поддержала заключение глобального договора по пандемиям

Финальное коммюнике саммита "двадцатки" дышит "духом многостороннего сотрудничества", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам двухдневного заседания G20 в онлайн-формате.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) приветствовала итоговую декларацию саммита G20 под председательством Саудовской Аравии. "Коммюнике этого саммита дышит духом многостороннего сотрудничества", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине в воскресенье, 22 ноября. Глава германского правительства подчеркнула, что пандемия - глобальный вызов, "ответить на который могут только все" государства сообща.

Справедливое распределение вакцин и тестов

В итоговом заявлении, в частности, отмечается, что страны "двадцатки" намерены и далее поддерживать "развивающиеся и менее развитые страны" в борьбе с пандемией и ее последствиями. Участники саммита также обязались содействовать справедливому распространению вакцин и лекарств от COVID-19, а также тестов на коронавирус, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса. Кроме того, лидеры поддержали действие моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года. "Мы выступаем с единым убеждением в том, что скоординированные глобальные действия, солидарность и многостороннее сотрудничество сегодня особенно важны", - подчеркивалось в декларации.

Меркель поддержала предложение главы Евросовета

Канцлер Меркель также выступила в поддержку предложения главы Европейского совета Шарля Мишеля подписать международный договор, призванный "помочь предотвращению пандемий в будущем". По словам главы германского кабмина, соответствующее соглашение помогло бы извлечь уроки из нынешнего кризиса.

Мишель, в частности, высказал мнение, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна в дальнейшем играть ключевую роль при координации действий в случае возникновение пандемий. Итоговый текст глобального договора мог бы быть согласован при вовлечении структур ООН, добавил глава Евросовета.

Запуск переговоров при поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации

Ангела Меркель также выразила надежду на скорейший запуск переговоров при поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) по вопросу о справедливом распределении вакцин в развивающихся странах. "Сейчас мы обсудим с GAVI, когда начнутся эти переговоры", - подчеркнула канцлер Германии. При этом она призвала уже сейчас задействовать имеющиеся средства в рамках механизма COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), GAVI и ВОЗ. Задача COVAX заключается в том, чтобы до конца 2021 года распределить безопасные и эффективные вакцины между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. К COVAX на сегодняшний день присоединились 172 государства, включая Китай, - но не США. На задачи международной кампании уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро), а вклад Германии превысил 500 миллионов евро. "Когда средства закончатся, будем искать дальше", - подчеркнула канцлер по итогам заседания "двадцатки".

G20: борьба с пандемией, финансовый кризис, изменения климата

Борьба с пандемией, международный экономический кризис и изменение климата были основными темами саммита "Группы двадцати", который проходил в онлайн-формате 21-22 ноября под председательством Саудовской Аравии.

В саммите принял участие, в частности, президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома ранее обвинял Всемирную организацию здравоохранения в том, что она поздно проинформировала о реальной угрозе коронавируса и подвержена влиянию Китая.

"Группа двадцати" - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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