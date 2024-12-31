FT: РФ готовила удары по АЭС в Японии и Южной Корее

Российские военные готовили подробный список целей для нанесения ударов по Японии и Южной Корее, пишет Financial Times со ссылкой на "слитые" документы. Среди этих целей были АЭС и другая гражданская инфраструктура.

Российские военные подготовили подробный список целей для нанесения ударов по Японии и Южной Корее в случае потенциальной войны с этими странами. Об этом во вторник, 31 декабря, написала газета Financial Times со ссылкой на слитые секретные документы армии РФ, датированные 2013-2014 годами. Их показали журналистам неназванные западные источники.

В этих документах говорится о 160 объектах на территории Японии и Южной Кореи, таких как дороги, мосты, промышленные предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры, включая атомные электростанции (АЭС). Целью потенциальных ударов по ним называется предотвращение "перегруппировки войск в районах оперативного назначения".

"Российские военные планировщики опасаются, что восточные границы страны окажутся незащищенными в случае любой войны с НАТО и уязвимыми для атак со стороны США и региональных союзников", - указывает Financial Times.

О чем еще говорится в слитых документах

Файлы, на которых ссылается FT в этой публикации - часть крупного пакета из 29 слитых секретных документов армии РФ, которые, как пишет издание, "в основном посвящены подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе". Они датируются 2008-2014 годами, но их содержание "все еще релевантно для российской стратегии", отмечает газета.

Ранее Financial Times писала и о других выводах, которые можно сделать из этих документов, в частности о том, что порог применения Россией тактического ядерного оружия более низок, чем Москва когда-либо признавала, а Военно-морской флот РФ готовили к нанесению ядерных ударов по Европе в случае потенциального конфликта с НАТО.