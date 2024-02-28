FT: РФ репетировала применение тактического ядерного оружия

Вооруженные силы Российской Федерации репетировали применение тактического ядерного оружия (ТЯО) на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой. Об этом сообщает издание Financial Times в среду, 28 февраля. Согласно информации издания, одним из сценариев применения ТЯО являлось отражение вторжения со стороны Китая.

29 секретных военных документов 2008-2014 годов, с которыми ознакомилась Financial Times и достоверность которых подтвердили эксперты, описывают порог применения тактического ядерного оружия, который ниже, чем Россия когда-либо публично признавала.

Когда Россия могла бы применить тактическое ядерное оружие

Согласно этим документам, потенциальный ядерный удар ТЯО может быть нанесен в ответ на вторжение противника на территорию России или уничтожение 20 процентов российских подводных лодок с баллистическими ракетами стратегического назначения, 30 процентов ее атомных ударных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по главному и резервному береговым командным центрам.

Ядерный удар по противнику, говорится в документах, может быть нанесен при совокупности факторов, когда потери, понесенные российскими войсками, "безвозвратно приведут к их неспособности остановить крупномасштабную агрессию противника", что является "критической ситуацией для государственной безопасности России".

Несмотря на то, что архивам 10 и более лет, эксперты утверждают, что они по-прежнему имеют отношение к текущей российской военной доктрине. "Мы впервые видим подобные документы в открытом доступе, - сказал Александр Габуев, директор Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине. - Они показывают, что оперативный порог для применения ядерного оружия довольно низок, если желаемый результат не может быть достигнут обычными средствами".

Российское тактическое ядерное оружие, которое может доставляться ракетами наземного или морского базирования или с самолетов, предназначено для ограниченного применения на поле боя в Европе и Азии, в отличие от стратегического оружия, предназначенного для поражения США.

Подозрения Москвы в отношении Пекина сохраняются

Оборонительные планы российского руководства разоблачают глубоко укоренившиеся подозрения в отношении Китая, даже в то время, когда Путин начал укреплять отношения с Пекином. Даже по мере того, как страны становились все ближе, учебные материалы показывают, что Восточный военный округ России отрабатывал множество сценариев на случай китайского вторжения.

Несмотря на то, что в последние годы наблюдается усиленное сближение России с Китаем, Москва продолжала наращивать свою восточную оборону. Российские ракеты, способные нести ядерные боеголовки, находятся вблизи границы с Китаем, сказал Уильям Альберке, директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями лондонского Международного института стратегических исследований. По его словам, "дальность действия многих из этих систем достаточна только для нанесения удара по Китаю".

Министерство иностранных дел Китая опровергло наличие каких-либо оснований для подозрений в адрес Москвы. "Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией юридически закрепил концепцию вечной дружбы и отсутствия вражды между двумя странами", - сказал представитель МИД. По его словам, "у "теории угроз" нет рынка сбыта в Китае и России”. Кремль на запрос о комментариях не ответил.

Эксперт: Применение ТЯО против Украины маловероятно

Financial Times отмечает, что полученные документы дают редкое представление о том, как Россия рассматривает свой ядерный арсенал в качестве краеугольного камня оборонной политики. Сам Путин заявил, что российская ядерная доктрина допускает лишь два возможных порога применения ядерного оружия: ответный удар на первый ядерный удар противника и если "само существование России как государства окажется под угрозой, даже если будет применено обычное оружие".

В Киеве считают, что именно ядерные угрозы Путина убедили США и других союзников Украины не вооружать ее более основательно на ранней стадии войны, когда современное вооружение НАТО могло бы переломить ситуацию в ее пользу.

В случае Украины, которая не обладает собственным ядерным потенциалом или способностью начать наземное вторжение в том же масштабе, как Китай или США, Россия вряд ли будет применять ТЯО, указывает Уильям Альберке. Российские лидеры считают, что, в то время как ядерный удар по Китаю или США мог бы "отрезвить", ядерный удар по Украине, скорее всего, приведет к эскалации конфликта и прямому вмешательству США или Великобритании, сказал Альберке. "Это последнее, чего хочет Путин", - указал эксперт.

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