FT: ВМФ РФ готовили для нанесения ядерных ударов по Европе

Западные источники показали FT карты с изображением объектов НАТО в Европе, которые могут стать целями для РФ.

Россия готовила свой военно-морской флот (ВМФ) для нанесения по целям в Европе ударов ракетами, способными нести ядерные заряды в случае возможного конфликта с НАТО. Об этом пишет во вторник, 13 августа, газета Financial Times со ссылкой на секретные материалы, которые, как указывается, показали журналистам западные источники.

"В файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год, содержится список целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактическое ядерное оружие. Российские офицеры подчеркивают преимущества применения ядерных ударов на ранней стадии", - пишет FT.

Карты с потенциальными целями представлены в презентации для офицеров, которая была подготовлена еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, следует из публикации.

Как подчеркивается в статье FT, эти карты составлены "скорее в презентационных целях, чем для оперативного использования". На них представлена выборка из 32 целей для военно-морского флота России - объектов НАТО в Европе.

Какие цели в Европе могут стать объектами для ударов РФ

Журналисты приводят в этой связи следующие подробности: "Цели российского Балтийского флота находятся в основном в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене, а также радарные площадки и объекты спецназа"; "Предполагается, что Северный флот России будет наносить удары по объектам оборонной промышленности, таким как верфь подводных лодок в Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии. Цель вблизи Халла (город Кингстон-апон-Халл в графстве Восточный райдинг Йоркшира. - Ред.) может быть промышленным объектом - она отмечена дымовой трубой".

Кроме прочего, презентация отражает, как соответствующая стратегия может быть применена в Черном и Каспийском морях и в Тихом океане, говорится далее в статье. "Эти сценарии включают войны с нынешними союзниками, такими как Китай, Иран, Азербайджан и Северная Корея".

В презентации также указывается, что Россия сохранила возможность размещения ядерного оружия на надводных кораблях, что, по мнению экспертов, сопряжено со значительными дополнительными рисками эскалации или аварий. Такие возможности РФ являются нарушением соответствующей договоренности между США и СССР от 1991 года, указывают журналисты.