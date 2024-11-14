Фронтмен Rammstein отправится в новое турне в одиночестве

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеман (Till Lindemann) отправляется в сольное турне. Не прямо сейчас, а в следующем году. И это уже вторые его масштабные гастроли без остальных членов группы.

Турне начнется осенью 2025 года, и первый концерт должен состояться в Лейпциге 29 октября. Гастроли пройдут под общим названием "Мой мир" ("Meine Welt"), пока запланировано 20 выступлений.

Линдеман выступит с концертами в крупных городах Германии, а также в Амстердаме, Лондоне, Париже, Кракове, Вене, Будапеште, Бухаресте, Стамбуле, Софии, Загребе и Цюрихе. Продажа билетов начнется 18 ноября. Выступать в Берлине Линдеман пока в рамках данного тура не планирует.

Зрителям обещано не только музыкальное наслаждение, но и "феноменальный сценический дизайн". Можно только предположить, что музыкант снова будет эпатировать публику.

К скандалам лидеру Rammstein не привыкать

Собственно, к скандалам вокруг Тилля Линдемана и группы Rammstein немецкая общественность уже почти привыкла. Хотя иногда штормит интенсивнее обычного. Так, особо крупный скандал разразился в 2023 года. Тогда речь зашла о подозрениях в сексуализированном насилии со стороны фронтмена.

Более десятка молодых женщин утверждали, в том числе и в СМИ, что их приглашали во время и после концертов на секс-вечеринки, якобы организованные специально для известного своими экстравагантными выходками вокалиста. Эта история нанесла репутационный ущерб группе Rammstein и в особенности ее фронтмену. Однако предполагаемые инциденты, которые Тилль Линдеман всегда отрицал, доказать не удалось, поэтому расследование, проводившееся берлинской прокуратурой, было прекращено.