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ФРГ выделит НАТО 35 000 солдат в высокой боеготовности

Даниил Сотников
12 октября 2023 г.

В рамках новой оборонной модели НАТО Германия намерена с 2025 года также предоставить альянсу до 200 самолетов, фрегатов и корветов.

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Солдаты бундесвера
Солдаты бундесвераФото: Sean Gallup/Getty Images

Германия с 2025 года будет держать 35 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной или высокой боевой готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе в четверг, 12 октября.

"Речь идет о поддержке планов региональной обороны конкретными силами", - сказал Писториус. Помимо солдат Германия намерена предоставить до 200 самолетов, фрегатов, корветов и много другого, добавил министр.

Войска могут быть предоставлены по запросу главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR - Supreme Allied Commander Europe) с 2025 года. "На самом деле мы идем ва-банк", - сказал Писториус. Это относится, в частности, к наиболее важным возможностям военной поддержки, таким как материально-техническое обеспечение, передает агентство dpa.

Новая оборонная модель НАТО

Новая оборонная модель НАТО, принятая на фоне российского вторжения в Украину, предусматривает поддержание 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности для возможных миссий НАТО в будущем. На сегодняшний день страны альянса предоставляют около 40 тысяч солдат для сил быстрого реагирования.

Кроме того, в приятном этим летом плане региональной обороны прописано, как НАТО следует защищать критически важные места на территории альянса в случае чрезвычайной ситуации или нападения. 

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