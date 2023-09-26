ФРГ готова играть ведущую военную роль в Балтии

"Балтийский регион является особенно уязвимым, поэтому Германия берет здесь на себя особую ответственность - на земле, на воде и в воздухе", - указал Борис Писториус.

Германия готова сыграть ведущую роль в плане обеспечения безопасности балтийского региона, расположенного на восточном фланге НАТО. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) сообщил на совместной пресс-конференции с новым главой Минобороны Латвии Андрисом Спрудсом в понедельник, 25 сентября.

"Балтийский регион является особенно уязвимым, поэтому Германия берет здесь на себя особую ответственность - на земле, на воде и в воздухе", - заявил Писториус. - Мы несем ответственность за этот регион, который мы называем восточным флангом (НАТО. - Ред.). Мы с вами. Германия готова сыграть ведущую военную роль в Балтии. На земле и на море, и в воздухе (…) мы исполняем свои обещания".

В свою очередь Андрис Спрудс указал, что одной из тем его встречи с германским министром обороны была поддержка Украине. "Германия - важный союзник в Балтийском регионе, играющий решающую роль в укреплении безопасности. В 2024 году Германия впервые обеспечит выполнение миссии НАТО по охране воздушного пространства с территории Латвии. Мы также будем признательны Германии за поддержку в дальнейшем укреплении противовоздушной обороны стран Балтии", - добавил министр в соцсети X.

10 сентября Берлин направил заместителю главнокомандующего силами НАТО в Европе также письменное уведомление о возможности принять на себя руководство штабом Североатлантического альянса на Балтийском море.

Ранее, в конце июня, в ходе визита в Вильнюс Борис Писториус сообщил, что для укрепления восточного фланга НАТО Германия готова разместить в Литве на долгосрочной основе дополнительно 4000 солдат бундесвера.

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