ФРГ и ОАЭ поддержат фонд компенсации климатического ущерба

Германия и ОАЭ выделят 200 млн долларов на компенсацию климатического ущерба в особо уязвимых странах: в Дубае стартовала двухнедельная Всемирная конференция по климату.

На открытии Всемирной конференции по климату (СОР28) Германия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) неожиданно пообещали выделить 200 млн долларов США (около 183 млн евро) на компенсацию климатического ущерба в особо уязвимых странах. Об этом объявили в четверг, 30 ноября, в Дубае председатель форума министр промышленности ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер и министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze).

Эти средства пойдут в активированый решением конференции в Дубае Фонд компенсаций ущерба от климатических изменений, создание которого было согласовано еще в 2022 году . Он предназначен для оказания помощи особо уязвимым странам , пострадавшим от изменений климата.

Призвал к решительным действиям

В своем выступлении на церемонии открытия 28-й конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата , аль-Джабер призвал собравшихся к решительным действиям. В рамках двухнедельной встречи, председатель форума, которого цитирует агентство epd, пообещал обеспечить всеохватывающий и прозрачный процесс обсуждения, который "будет способствовать свободной и открытой дискуссии между всеми участниками". Все темы должны быть вынесены на обсуждение, включая роль ископаемого топлива, подчеркнул аль-Джабер.

Фигура председательствующего не устраивает экологов

ОАЭ являются один из важнейших мировых экспортеров нефти. И назначение аль-Джабера на пост председателя климатической конференции вызвало резкую критику со стороны экологов, поскольку он также является главой государственной нефтяной компании Adnoc. Организация Greenpeace предостерегла от чрезмерного влияния нефтегазовых компаний на встрече. "Я очень обеспокоен тем, что эта конференция станет платформой для отстаивания интересов нефтегазовой промышленности, которая несет ответственность за климатический кризис", - заявил глава германского отделения Greenpeace Мартин Кайзер (Martin Kaiser).

Спецуполномоченная правительства Германии по климату Дженнифер Морган (Jennifer Morgan) напротив, ожидает дискусий на встрече в Дубае "с осторожным оптимизмом". По ее словам, здесь она ощутила большую решимость собравшихся сосредоточиться на климатическом кризисе.

2023 год обещает быть самым теплым с момента начала метеонаблюдений

В течение двух недель представители почти 200 стран намерены обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию климатического кризиса. Особую сложность представляют разногласия по вопросу о том, сможет ли мировое сообщество договориться о постепенном отказе от использования ископаемых энергоносителей - нефти, угля и газа. По мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата, выбросы вредных для климата парниковых газов должны значительно сократиться в этом десятилетии, чтобы достичь заявленной цели: ограничение глобального потепления порогом в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Имеющиеся сейчас планы по защите климата грозят повышением температуры на планете почти на три градуса Цельсия к концу века. В настоящее время мир находится не на правильном пути, считает Морган.

Согласно расчетам Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год станет самым теплым с начала метеорологических наблюдений. По данным на конец октября, средняя температура будет примерно на 1,4 градуса Цельсия выше средних показателей за период с 1850 по 1900 годы. Последние девять лет были были самыми теплыми с начала ведения метеонаблюдений.

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