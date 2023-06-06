Франция предложила помощь Украине в свете разрушений на КГЭС

На 469-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 7 июня (время московское).

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Украина получила от государств-партнеров "мощное предложение" по поставке истребителей F-16, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. "На сегодня последняя наша важная встреча - в Молдове, где я имел закрытую встречу со странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. Для этого нам нужно совместное согласование со США", - объяснил глава государства. Ранее министерство обороны Украины оценило количество F-16, необходимое для освобождения территории от российских войск, в 4 эскадрильи или 48 самолетов.

Франция предложила помощь Украине в свете разрушений на Каховской ГЭС

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Франция готова оказать помощь Украине в ликвидации последствий разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. С соответствующим предложением выступило французское министерство иностранных дел. Париж глубоко обеспокоен гуманитарными и экологическими последствиями происшествия для пострадавшего населения Украины, а также для безопасности Запорожской атомной электростанции. Разрушение плотины КГЭС вновь иллюстрирует трагические последствия агрессии, за которую Россия несет исключительную ответственность, подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.

Хроника событий 6 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 июня 00.00 - 13.59 >>>

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