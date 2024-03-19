"Форум Гумбольдтов" в Берлине украсили пророки

На крышу музейного и научно-культурного комплекса "Форум Гумбольдтов" в Берлине в рамках завершительных работ по реконструкции начали устанавливать восемь скульптур, изображающих библейских пророков - Исаию, Осию, Софонию, Захарию, Иону, Даниила, Иеремию и Иезекииля. Как сообщает информационное агентство epd во вторник, 19 марта, трехметровые фигуры каждая весом в три тонны дополнят скульптуры пророков Моисея и Илии, уже находящиеся на внешних углах балюстрады, обрамляющей купол. Монтаж скульптур займет два дня.

Речь идет об "исторической реконструкции", подчеркивает директор культурного учреждения Хартмут Доргерло (Hartmut Dorgerloh) в интервью новостному агентству KNA. Библейские персонажи "были частью общей концепции" здания Берлинского дворца при короле Пруссии Фридрихе Вильгельме IV (Friedrich Wilhelm IV), объясняет он.

Пророк Иеремия одним из первых занял место на балюстраде Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Перед установкой скульптуры провели несколько дней у здания "Форума Гумбольдтов" Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

По соображениям безопасности скульптуры оборудованы едва заметными громоотводами. К весне 2025 года во дворце должны установить дополнительные элементы балюстрады в стиле рококо, не имеющие религиозного подтекста. На этом возрождение Берлинского городского дворца, в котором находится "Форум Гумбольдтов", будет считаться завершенным.

Споры вокруг религиозной тематики

Критики опасаются, что появление статуй на крыше комплекса на Музейном острове поставит под угрозу идеологическую нейтральность культурного учреждения. Ведь в прошлом даже крест на куполе здания и обрамляющие купол цитаты из Нового Завета становились предметом споров. Однако задача "Форума Гумбольдтов" выходит далеко за рамки позиционирования себя в христианском контексте, подчеркивает Доргерло.

Возрождение Берлинского дворца началось в 2013 году. В конце 2020-го состоялось виртуальное открытие комплекса, а в июле 2021 года "Форум Гумбольдтов" принял первых посетителей. В музее размещены в числе прочего объекты из собраний Этнологического музея и Музея искусства Азии.

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