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Восточные ворота - в самом центре БерлинаФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
КультураГермания

В самом центре Берлина установили Восточные ворота

Марина Борисова | Кевин Чирсе
28 мин. назад

В немецкой столице появилась новая достопримечательность. Копия Восточных ворот из Санчи теперь стоит перед "Форумом Гумбольдтов".

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У Берлина или, если быть точнее, у "Форума Гумбольдтов" (Humboldt Forum), названного в честь выдающихся немецких ученых - братьев Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов, стало на одну достопримечательность больше. Перед фасадом Берлинского королевского дворца теперь можно увидеть Восточные ворота Большой ступы в Санчи, но, конечно, оригинал остался в Индии. В Берлине находится реплика ворот, обильно украшенных скульптурой. Ворота Большой ступы в Санчи были построены примерно в первом веке н.э. Архитектурный памятник в Берлине - как ворота в прошлое Индии, место, где спешащим туристам и жителям города его создатели предлагают остановиться и задуматься. 11-метровые ворота весят почти 150 тонн. Работу над созданием реплики начали в ноябре 2022 года скульпторы из Германии и Индии. Стоимость этого проекта оценивается в 1,6 миллиона евро.

Результат их совместного творчества теперь "открывает двери" в Этнологический музей и Музей искусства Азии, расположенные в помещениях дворца. На воротах, которые были изготовлены из песчаника, добытого в карьере под Вюрцбургом, изображены сцены из жизни Будды. Самого изображения Будды не найти: в раннем буддийском искусстве было не принято изображать его в человеческом обличии, только - символами, например, троном, колесом, деревом или следами стоп.

Три копии ворот из Санчи - в Берлине

Надо отметить, что это уже не первая скульптура ворот из Санчи в немецкой столице. В 1886 году в Берлине гипсовый слепок выставлялся в этнологическом музее Берлина. Другую копию ворот Санчи с 1970 года можно увидеть в берлинском районе Далем.

Восточные ворота в ступе, Санча
Восточные ворота перед входом в ступуФото: Wikimedia Commons / © Ismoon, CC BY-SA 4.0

Восточные ворота в Индии служат входом в ступу, в которой хранятся реликвии буддийских святых. Санча с 1989 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из древнейших буддийских храмов в Индии. Посол Индии в Берлине Хариш Парватанени приветствует появление Восточных ворот в самом центре Берлина. "Они олицетворяют послание Будды - мир, сочувствие и любовь ко всему живому. Копия этих знаменитых ворот - святыни - являются символом тесной дружбы между Индией и Германий, сильной связи между людьми обеих стран", - подчеркнул индийский посол.

Для директора музейного комплекса в Берлине Хартмута Доргерлоха (Hartmut Dorgerloh) эти ворота - символ разнообразия в мире в самом центре Берлина. Эта скульптура привлекает своей полной противоположностью фасаду дворца, который выполнен в стиле барокко. Рядом с Восточными воротами планируется установить модель ступы из бронзы. "Форум Гумбольдтов" с момента его открытия уже посетили более двух миллионов человек. Только за первые полгода в нем побывало полтора миллиона человек.

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