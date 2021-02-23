Фонд Немцова присудил премию за 2021 год Алексею Навальному

Лауреатом премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России за 2021 год стал российский политик Алексей Навальный, осужденный на реальный срок после возвращения в Россию из Германии и отравления его боевым веществом из семейства "Новичок". "Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России", - заявил в субботу, 27 февраля, присуждающий премию Фонд Бориса Немцова.

По словам руководства фонда, за годы деятельности Навальному удалось стать "самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире". Присуждая премию Навальному в шестую годовщину убийства Бориса Немцова, фонд потребовал его немедленного освобождения.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

В Москве 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. В ближайшие дни ЕС собирается объявить о санкциях за преследование российского оппозиционера.

Убийство Бориса Немцова

Оппозиционер Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил объявленных им исполнителей убийства - Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. В шестую годовщину убийства бывшего губернатора Нижегородской области, бывшего вице-премьера РФ и депутата Ярославской облдумы в России и по всему миру проходят акции в его память.

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