Фактчек: Высказывания Джеймса Дэвида Вэнса об АдГ - ложь

Правопопулистская партия АдГ успешна в тех федеральных землях Германии, где сильнее всего было сопротивление нацистам, утверждает избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Действительно ли это так?

Сначала Илон Маск, а затем и Джеймс Дэвид Вэнс высказались перед предстоящими досрочными парламентскими выборами в Германии в поддержку признанной частично правоэкстремистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Тем самым Маск, самый богатый человек планеты, и Вэнс избранный вице-президент в администрации Дональда Трампа, своими высказываниями поляризуют общество.

Джеймс Дэвид Вэнс не только критикует американские СМИ, называющие АдГ партией, близкой к нацистам, он также утверждает, что эта партия больше всего популярна в тех федеральных землях Германии, в которых сильнее всего было сопротивление национал-социализму. Но действительно ли это так?

Утверждение: В одном из постов в соцсети X, количество просмотров которого превысило 5 млн, Вэнс утверждает, что американские СМИ дискредитируют АдГ, называя ее близкой к нацистам, а также пишет: "АдГ наиболее популярна в тех самых регионах Германии, где более всего сопротивлялись нацистам".

Фактчек DW: Это ложь.

Скриншот поста Джеймса Дэвида Вэнса в соцсети Х Фото: X/JD Vance

Это утверждение является ложным. Итоги выборов и научные исследования, посвященные взаимосвязям между географическим расположением региона и поведением избирателей, свидетельствуют скорее об обратном. Но об этом чуть позже.

Вначале же о том, что американские СМИ, например, New York Times или Fox News, в определенной степени связывают АдГ с национал-социализмом по причине того, что сама АдГ порой использует лозунги нацистов. И это действительно правда. Так, в 2021 году лидер отделения АдГ в Тюрингии Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), который ранее был учителем истории, был осужден за то, что публично использовал запрещенный нацистский лозунг.

Кроме того, некоторые региональные отделения и молодежное крыло АдГ признаны экстремистскими, и вся партия подозревается в правом экстремизме. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) назвала 8 мая, день, когда отмечается годовщина освобождения Германии от нацизма, поражением своей страны.

АдГ особенно популярна в Восточной Германии

Избранный вице-президент США Вэнс утверждает, что АдГ особенно популярна в тех регионах Германии, в которых сильнее всего сопротивлялись нацизму. Однако никаких доказательств этому он не приводит - и это его утверждение, как показывает исследование, также ложно.

Большинство соцопросов, проводимых перед предстоящими досрочными выборами в бундестаг 23 февраля 2025 года, касаются общих настроений в Германии и не учитывают взгляды избирателей в отдельных регионах. На последних выборах в бундестаг в 2021 году АдГ одержала победу в некоторых частях Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Саксонии в том, что касается второго голоса.

Второй голос является решающим при распределении мест между партиями в парламенте. Избиратель использует его, чтобы проголосовать за единый список той или иной партии. АдГ была особенно сильна в так называемых новых федеральных землях - Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге, Саксонии-Анхальт, Саксонии и Тюрингии, то есть в землях, расположенных на территории бывшей ГДР.

Бьёрн Хёкке Фото: dts-Agentur/picture alliance

Аналогичная картина складывается, если посмотреть на результаты выборов в Европарламент в июне 2024 года. И здесь АдГ была особенно успешна в восточной части Германии. В Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге, Саксонии-Анхальт, Саксонии и Тюрингии АдГ получила не менее 27%, заняв первое место в этих федеральных землях. По всей стране АдГ набрала 15,9%. По итогам выборов в ландтаги в этих федеральных землях "Альтернатива для Германии" также оказалась самой сильной партией.

Почему утверждение Вэнса ложно

Но действительно ли те самые регионы, в которых АдГ особенно популярна сейчас, сильнее всего сопротивлялись нацизму, как утверждает Вэнс? Партия Адольфа Гитлера - Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) - пришла к власти в 1933 году. На последних перед приходом к власти нацистов выборах в рейхстаг, состоявшихся 6 ноября 1932 года, НСДАП набрала больше всех голосов - 33,1%.

Если посмотреть на результаты тех выборов в региональном разрезе, то мы увидим, что НСДАП получила большинство голосов на значительной части территории Германии, в том числе на востоке страны, и в тех регионах, где сегодня многие избиратели голосуют за АдГ - но также и во многих других частях Германии.

Результаты исследования противоречат заявлению Вэнса

На выборах в рейхстаг в марте 1933 года НСДАП выступила еще сильнее и получила большинство голосов в большинстве избирательных округов, при этом оплотами нацистов оказались север и восток Германии. Однако в исторической науке те выборы описываются как несвободные, поскольку НСДАП и ее сторонники массово запугивали избирателей, иногда с применением насилия.

Таким образом, утверждение Джеймса Дэвида Вэнса о том, что те регионы Германии, где наиболее популярна АдГ, особенно сильно сопротивлялись национал-социализму, является ложным.

Алис Вайдель Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

"Результаты нашего исследования прямо противоречат этому утверждению Вэнса", - объясняет в интервью DW Феликс Хагемейстер (Felix Hagemeister), соавтор исследования из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене.

В исследовании, которое полностью еще не опубликовано, но отдельные результаты которого уже доступны общественности, авторы проанализировали географическую корреляцию между общинами, в которых многие голосуют за АдГ, и общинами, которые решительно поддерживали НСДАП в 1933 году и проголосовали за нее в марте 1933 года.

Географическая взаимосвязь особенно выражена в Восточной Германии

С географической точки зрения, в 1933 году НСДАП пользовалась высокой поддержкой избирателей в тех общинах, где сейчас сильные позиции у АдГ, говорит Хагемейстер. "Но неправильно было бы говорить о причинно-следственной связи", - подчеркивает он.

По мнению Хагемейстера, речь идет скорее о преемственности, определенной передаче правых тенденций из поколения в поколение. "Есть исследования, которые показывают, что дети склонны перенимать взгляды своих родителей", - добавляет один из авторов исследования.

Эта географическая взимосвязь между общинами, в которых НСДАП получила в то время большое количество голосов, и АдГ имеет самую большую поддержку сегодня, особенно ярко выражена в восточной части Германии. Но увидеть ее можно и на западе ФРГ.

Тем не менее следует проявлять осторожность, когда дело доходит до сравнения результатов выборов, полученных НСДАП в 1930-х годах, с сегодняшними результатами АдГ. Речь не должна идти о сравнении нынешних избирателей АдГ с избирателями НСДАП более 80-летней давности, а также сравнении этих двух партий, подчеркивает Кристиан Боос (Christian Booß) из Федерального центра политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung).

Например, анализ от 2024 года показывает, что процент голосов тех, кто поддерживает АдГ, частично обусловлен социально-экономическими различиями, то есть условиями жизни людей в определенных регионах, которые частично влияют на их электоральное поведение. Кроме того, важны также культурные и идеологические особенности.