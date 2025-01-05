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ПолитикаГермания

Шольц назвал поддержку Маском АдГ вызывающей тревогу

Олег Соколенко
5 января 2025 г.

Маск поддерживает "частично правоэкстремистскую партию", которая выступает за сближение Германии с путинской Россией и хочет подорвать трансатлантические отношения, предупредил канцлер.

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Шольц беспокоит поддержка Маском правопопулистской АдГ
Шольц беспокоит поддержка Маском правопопулистской АдГФото: Soeren Stache/dpa/picture alliance | Alain Jocard/AFP/Getty Images

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) встревожен тем, что американский мультимиллиардер Илон Маск поддерживает правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии". Об этом заявил сам Шольц в интервью журналу Stern, выдержки из которого были опубликованы в субботу, 4 января.

В лице АдГ Маск поддерживает "частично правоэкстремистскую партию", которая "выступает за сближение (Германии. - Ред.) с путинской Россией и хочет подорвать трансатлантические отношения", предупредил канцлер.

В том же время он подчеркнул, что спокойно относится к личным нападкам владельца соцсети X Маска на него и других ведущих немецких политиков. "Мы, социал-демократы, еще с позапрошлого века привыкли, что есть богатые медиапредприниматели, которые не ценят социал-демократическую политику и не держат свое мнение при себе", - сказал глава правительства ФРГ, добавив, что по поводу высказываний Маска "следует сохранять хладнокровие".

Заявления Маска и реакция на них в ФРГ

Илон Маск в X назвал Шольца "некомпетентным болваном", а президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) - "антидемократическим тираном". Кроме того, 28 декабря еженедельник Welt am Sonntag опубликовал колонку Маска, в которой тот, раскритиковав политику правительства в Берлине и состояние немецкой экономики, выразил мнение, что ФРГ якобы может спасти только "Альтернатива для Германии". Вскоре после этого Илон Маск заявил, что на досрочных парламентских выборах, намеченных на 23 февраля, АдГ одержит "эпическую победу".

Высказывания главы Tesla и SpaceX вызвали критику ведущих политиков ФРГ. Так, глава консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) назвал колонку Маска в Welt am Sonntag "агрессивным и самонадеянным предвыборным воззванием". А лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) отметил, что американский миллиардер "пересек границы допустимого".

Сама "Альтернатива для Германии" ожидаемо позитивно восприняла колонку Илона Маска и сделала агитационные постеры с цитатами из его статьи. Сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) анонсировала в своем аккаунте в соцсети X прямой эфир с американским бизнесменом 9 января.

Трамп назначил Маска главой новой комиссии

Илон Маск поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию республиканца Дональда Трампа. Выиграв выборы президента США в ноябре, Трамп объявил, что назначит Маска главой новой комиссии по эффективности правительства. В структуру американской администрации эта комиссия не войдет, но будет взаимодействовать с Белым домом.

В ноябре, по данным СМИ, Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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