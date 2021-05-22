 ″Евровидение″: употребление наркотиков во время шоу - фейк | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.05.2021

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Культура и стиль жизни

"Евровидение": употребление наркотиков во время шоу - фейк

По данным организатора конкурса, солист итальянской группы Maneskin, победившей на "Евровидении" в Роттердаме, не принимал наркотики во время шоу. Следующий конкурс состоится в Италии.

Maneskin с победным трофеем на сцене Евроводения-2021. Дамиано Давид - второй слева

Maneskin с победным трофеем на сцене "Евроводения-2021". Дамиано Давид - второй слева

Организатор музыкального конкурса "Евровидение" в понедельник, 24 мая, опроверг сообщения о возможном употреблении наркотиков во время шоу солистом итальянской группы Maneskin, победившей на конкурсе в Роттердаме. Некоторые телезрители заподозрили Дамиано Давида в употреблении кокаина, когда в ходе трансляции Евровидения" увидели, как он склонился к столу, за которым сидела группа в green room. Так называется место, где исполнители ждут своего выступления и объявления результатов.

Как сообщается в пресс-релизе организатора конкурса Европейского вещательного союза (ЕВС), по просьбе итальянской делегации, ЕВС провел проверку фактов, включая всего доступного видеоматериала. Кроме того, 24 мая солист группы добровольно сдал тест на наркотики. По данным Европейского вещательного союза, ЕВС получил результаты анализов, они были отрицательными.

ЕВС: употребления наркотиков в green room не было

Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с тем, что опрометчивые догадки привели к появлению недостоверных сообщений. Организатор "Евровидения" подчеркнул, что употребления наркотиков в green room не было, и считает инцидент исчерпанным. ЕВС еще раз поздравил Maneskin с победой на конкурсе и заявил о том, что "Евровидение-2022" пройдет в Италии.

Итальянская группа Maneskin победила в финале конкурса "Евровидение-2021", который проходил в Роттердаме 22 мая, во многом благодаря поддержке телезрителей. Украинская группа Go_A заняла на конкурсе пятое место, россиянка Манижа - девятое, Наталья Гордиенко от Молдавии -13, а представитель Германии Йендрик - оказался предпоследним из 26 участников.

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  • Eurovision Song Contest 2021 | Zitti e buoni

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Победители "Евровидения-2021"

    Рок-группа из Италии Maneskin победила на "Евровидении-2021" в Роттердаме с "Zitti e buoni". Коллектив Go_A из Украины с песней "Shum" занял пятое место, Манижа от России с композицией "Russian woman" - девятое, Йендрик из Германии с "I don't fell hate" - 25 место. Всего в финале выступили исполнители из 26 стран. DW представляет топ-10 финалистов песенного конкурса.

  • Maneskin, Италия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Maneskin, Италия - первое место

    Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

  • Барбара Прави, Франция

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Барбара Прави, Франция - второе место

    Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

  • Gjon's Tears из Швейцарий на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Gjon's Tears, Швейцария - третье место

    Gjon's Tears - сценический псевдоним Джона Мухарремая, 22-летнего сына выходцев из Албании и Косово. На сцене в Роттердаме он продемонстрировал настоящие чудеса голосовой акробатики, драматично балансируя руками под балладу "Tout l' univers".

  • Daði og Gagnamagnið, Исландия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия - четвертое место

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидели только в записи с репетиции.

  • Go_A, Украина

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Go_A, Украина - пятое место

    "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров. Зрители дали ей второе место.

  • Blind Channel из Финляндия на сцене Евровидения-2021

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Blind Channel, Финляндия - шестое место

    Прямые конкуренты финнов на конкурсе - итальянские хард-рокеры из группы Maneskin - призывают не плыть по течению. Группа Blind Channel пошла дальше, воспевая в "Dark Side" подпольную вечеринку. Желание "зажечь" понятно, но во времена пандемии, наверное, стоит подождать.

  • Дестини, Мальта

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Дестини, Мальта - седьмое место

    "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

  • The Roop, Литва

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    The Roop, Литва - восьмое место

    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Манижа, Россия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Манижа, Россия - девятое место

    Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

  • Для Стефании Евровидение в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню Last dance поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на Евровидении в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Стефания, Греция - десятое место

    Для Стефании "Евровидение" в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню "Last dance" поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на "Евровидении" в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Автор: Андрей Бреннер


Смотреть видео 11:25

Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW о конкурсе, хейтерах и украинских конкурентах (18.05.2021)

 

Контекст

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