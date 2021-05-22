"Евровидение": употребление наркотиков во время шоу - фейк

Организатор музыкального конкурса "Евровидение" в понедельник, 24 мая, опроверг сообщения о возможном употреблении наркотиков во время шоу солистом итальянской группы Maneskin, победившей на конкурсе в Роттердаме. Некоторые телезрители заподозрили Дамиано Давида в употреблении кокаина, когда в ходе трансляции Евровидения" увидели, как он склонился к столу, за которым сидела группа в green room. Так называется место, где исполнители ждут своего выступления и объявления результатов.

Как сообщается в пресс-релизе организатора конкурса Европейского вещательного союза (ЕВС), по просьбе итальянской делегации, ЕВС провел проверку фактов, включая всего доступного видеоматериала. Кроме того, 24 мая солист группы добровольно сдал тест на наркотики. По данным Европейского вещательного союза, ЕВС получил результаты анализов, они были отрицательными.

ЕВС: употребления наркотиков в green room не было

Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с тем, что опрометчивые догадки привели к появлению недостоверных сообщений. Организатор "Евровидения" подчеркнул, что употребления наркотиков в green room не было, и считает инцидент исчерпанным. ЕВС еще раз поздравил Maneskin с победой на конкурсе и заявил о том, что "Евровидение-2022" пройдет в Италии.

Итальянская группа Maneskin победила в финале конкурса "Евровидение-2021", который проходил в Роттердаме 22 мая, во многом благодаря поддержке телезрителей. Украинская группа Go_A заняла на конкурсе пятое место, россиянка Манижа - девятое, Наталья Гордиенко от Молдавии -13, а представитель Германии Йендрик - оказался предпоследним из 26 участников.

Смотрите также: