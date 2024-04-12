ЕС начал расследование вмешательства РФ в европейские выборы

Федеральная прокуратура Бельгии приступила к расследованию в отношении ряда депутатов Европарламента, которых подозревают в получении финансирования от Москвы с целью ослабить европейскую поддержку Украины.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо объявил на встрече с журналистами в Брюсселе в пятницу, 12 апреля, о начале расследования федеральной прокуратурой страны вмешательства России в общеевропейские выборы, которые должны состояться в начале июня. Бельгийские спецслужбы подтвердили существование российской агентурной сети, ведущей работу "в нескольких европейских странах" с целью подрыва поддержки Украины от Евросоюза, сообщил де Кроо.

"Цель Москвы предельно ясна. Она состоит в том, чтобы помочь избрать в Европарламент как можно больше пророссийских кандидатов и укрепить в этом институте некий пророссийский нарратив", - заявил бельгийский премьер.

Точное число подозреваемых пока не уточняют

Согласно данным предварительного расследования, членам Европарламента предлагали деньги за распространение российской пропаганды, направленной на ослабление европейской поддержки Украины в ее сопротивлении агрессии РФ. Именно это было конечной целью вмешательства Москвы в предвыборную кампанию ЕС, подчеркнул де Кроо. Он не уточнил, сколько депутатов уже находятся под подозрением.

Премьер-министр Бельгии сообщил также, что спецслужбы страны тесно сотрудничают с властями Чехии, где и была раскрыта диверсионная операция Москвы. Как уточняет агентство AFP со ссылкой на источник в бельгийской прокуратуре, формально расследование было начато накануне.

Предыстория расследования

В конце марта несколько депутатов Европарламента потребовали провести расследование по поводу предполагаемого подкупа Россией европейских политиков. Так, глава фракции "Обновляя Европу" (Renew Europe), француженка Валери Айе в письме к главе ЕП Роберте Метсоле потребовала провести "немедленное и прозрачное" внутреннее расследование по этому поводу.

"Если действующие депутаты Европарламента или кандидаты на предстоящих выборах брали деньги у российского правительства или у его прокси, они должны быть разоблачены и в их отношении должны быть приняты меры", - цитирует слова Айе агентство AFP. Фракция "Обновляя Европу" также призвала срочно провести по этому поводу парламентские дебаты.

Сопредседательница группы "зеленых", немка Терри Райнтке (Terry Reintke) назвала происходящее "атакой на саму суть демократии". "Вот как Владимир Путин пытается избежать ответственности за свою войну в Украине", - сказала она.

Российская пропаганда и подкуп политиков

Двумя днями ранее власти Чехии заявили, что раскрыли "финансируемую из РФ сеть влияния", которая занималась распространением российской пропаганды в Европе и подкупом европейских политиков. В тот же день подробности опубликовали немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Denik N. По их данным, частью схемы является новостной сайт Voice of Europe, а в центре сети находится бывший лидер пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук и его помощник Артем Марчевский.

На сайте Voice of Europe регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Некоторым авторам этих призывов, как утверждает Denik N, за это платили деньги - в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне. По данным издания, речь идет о политиках из ФРГ, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши.

Сайт Politico сообщил, что выявил 16 законодателей ЕС, выступавших в эфире Voice of Europe и все они - ультраправые политики. Конкретных имен журналисты не называют, но отмечают, что в том числе на сайте публиковались интервью членов правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) - депутата Европарламента Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и заседающего в бундестаге Петра Быстрона (Petr Bystron).

Выборы нового состава Европарламента пройдут в странах Евросоюза с 6 по 9 июня.