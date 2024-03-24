Премьер Бельгии призвал ЕС отказаться от ядерного топлива РФ

По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, страны Евросоюза должны "как можно быстрее" отказаться от российского ядерного топлива, чтобы остановить процесс возрождения интереса Европы к так называемой низкоуглеродной энергии, которая в том числе финансирует военную агрессию РФ. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times (FT) в воскресенье, 24 марта. "Поскольку в 2022 году доля российского обогащенного урана в поставках в ЕС составила 30 процентов, существует риск, что таким путем можно поменять одну зависимость на другую", - подчеркнул де Кроо.

Бельгийский премьер признал, что изменение "цепочек поставок" в сфере ядерной энергетики является сложной задачей, которую, тем не менее, нужно оперативно решить: "Мы должны отсоединиться от российского ядерного топлива, но при этом убедиться, что по-прежнему можем производить электроэнергию с нулевым уровнем выбросов".

Бельгия в конце 2023 года продлила работу ядерных реакторов

На всемирной конференции ООН по климату COP28 в декабре 2023 года Бельгия приняла решение продлить срок службы двух ядерных реакторов, которые должны были быть закрыты в 2025 году. Теперь они будут работать до 2035 года, хотя де Кроо сказал, что лично он считает, что срок их службы должен быть продлен на 20 лет. Тогда 25 стран, включая Канаду, Великобританию и США, подписали обязательство увеличить мощности АЭС для производства электроэнергии к 2050 году втрое.

Инициативу бельгийского премьера поддержали лидеры более чем 30 стран и на первом международном саммите по атомной энергии, который прошел в 21 марта в Брюсселе. Высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии FT сказал, что ядерный саммит стал "отражением происходящего сдвига, и он весьма примечателен".

Германия не приняла участие в саммите

В работе саммита, в числе прочих, участвовали главы государств и правительств Франции, Нидерландов и Польши, а также высокопоставленные представители США, Китая и Японии. Германия, отказавшаяся от атомной энергетики, не участвовала в конференции.

Работа саммита проходила на фоне протестов, организованных международной экологической организацией "Гринпис". По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), во всем мире сейчас действуют 415 атомных электростанций.

Украина намерена купить у Болгарии два ядерных реактора

Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов у Болгарии, чтобы компенсировать потерю захваченной Россией в феврале 2022 года и удерживаемой по сей день крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Новые реакторы будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины и оснащены оборудованием российской разработки, которое Киев хочет импортировать из Болгарии. Ожидается, что украинская госкомпания "Энергоатом" будет готова начать пусконаладочные работы на первом из таких реакторов через два-три года.

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