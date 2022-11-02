Авиакомпании Европы и Airbus не заметили потери рынка России

Гражданская авиация в Европе на подъеме, и это ощущают как европейские авиакомпании, так и самолетостроитель Airbus. Их финансовые показатели значительно улучшились и частично уже вернулись на уровень до пандемии - несмотря на энергетический кризис, войну в Украине и потерю российского рынка из-за международных санкций. Рост доходов и прибыли дает предприятиям отрасли возможность повышать сотрудникам зарплаты и выплачивать им бонусы, призванные компенсировать потери от инфляции и удорожания энергии.

Бонус работникам Airbus составит в четырех странах не менее 1500 евро

Так, в ноябре одноразовую выплату получат по всему миру примерно 120 тысяч работников европейского аэрокосмического концерна Airbus. На его предприятиях во Франции, Германии и Испании каждому сотруднику вместе с очередной зарплатой переведут 1500 евро, в Великобритании - 1500 фунтов (примерно 1720 евро), сообщило в конце октября агентство dpa со ссылкой на пресс-службу компании.

Центр производство аэробусов семейства A320 - завод концерна Airbus в Гамбурге (Германия) Фото: Airbus/Stefan Kruijer

Профсоюзы приветствовали этот шаг, но подчеркнули, что это никак не заменит назревшее повышение зарплат. Поэтому 1 ноября немецкий профсоюз IG Metall, представляющий интересы 3,8 млн работников предприятий металлообрабатывающих и электротехнических отраслей, в рамках идущих тарифных переговоров провел предупредительную забастовку, в том числе и на заводе Airbus в Гамбурге.

IG Metall требует увеличения зарплат на 8% и ограничения срока этой договоренности 12 месяцами. Работодатели предлагают договор на 30 месяцев с суммарным увеличением чистого дохода работников на 3000 евро. Иными словами: ежемесячно дополнительно 100 евро

Авиакомпания Lufthansa повышает зарплаты бортпроводникам

А вот немецкая авиакомпания Lufthansa с профсоюзом бортпроводников UFO уже договорилась. Правда, переговоры шли трудно и растянулись на пять месяцев. Сначала была согласована выплата стюардессам и стюардам бонуса в размере 1200 евро. Он выплачивается с августа по декабрь 2022 года пятью траншами. Затем, 1 ноября, было подписано новое тарифное соглашение на 2023 год, согласно которому у всех 19 тысяч бортпроводников компании зарплата вырастет с 1 января на 250 евро, а с 1 июля еще на 2,5%.

Пилоты и бортпроводники авиаакомапнии Lufthansa перед аэробусом A321neo Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

В результате у более опытных и высокооплачиваемых работников зарплаты вырастут примерно на 9%, а у новичков с низкими ставками - на 17,5%. "Это первое солидное увеличение вознаграждения после двух кризисных лет, вызванных пандемией, позволит нам пройти 2023 год, который, согласно прогнозам, обеспечит Lufthansa подъем", - заявил Штефан Швертхельм (Stefan Schwerthelm), который вел переговоры от имени UFO.

О подъеме, ожидающем крупнейшего воздушного перевозчика Европы, говорит сейчас не только профсоюзный лидер. В нем твердо уверен и глава авиакомпании Карстен Шпор (Carsten Spohr). "Lufthansa Group экономически оставила пандемию позади и с оптимизмом смотрит вперед", - сообщил он в конце октября, опираясь на финансовые показатели группы, в которую наряду с материнской компанией Lufthansa входят также европейские авиаперевозчики Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и дискаунтер Eurowings.

Концерн Lufthansa Group нанимает по 1000 человек в месяц

В 3-м квартале, ставшем в значительной мере переломным, выручка группы почти удвоилась и превысила 10 млрд евро, а ключевой финансовый показатель, чистая прибыль, составил 809 млн евро, тогда как 3-й квартал 2021 года еще был убыточным с минусом в 72 млн евро. Такой результат был достигнут, прежде всего, благодаря увеличению числа авиапассажиров: в этом году самолеты группы перевезли с июля по сентябрь 33 млн человек, тогда как год назад на аналогичный период было продано 20 млн авиабилетов. А ведь билеты с тех пор заметно подорожали.

Глава концерна Lufthansa Group Карстен Шпор Фото: Tobias Schwarz/dpa/picture alliance

Пандемия не отбила у людей во всем мире жажду путешествий, они вновь хотят летать, спрос очень быстро растет, подчеркнул Карстен Шпор в интервью агентству dpa. Заполняемость самолетов группы вновь вернулась к уровню 86%, достигнутому в рекордные для концерна годы перед пандемией коронавируса. То были годы, когда и Lufthansa, и ее дочерние авиакомпании активно обслуживали маршруты не только в Москву, но и в другие города России.

Теперь все эти маршруты отменены, что является одной из причин того, что по числу рейсов Lufthansa Group пока еще находится на уровне 75% от показателя 2019 года. Впрочем, в текущем 4-м квартале концерн выйдет на 80%. "Мы сейчас берем на работу по 1000 новых сотрудников в месяц", - сообщил Карстен Шпор. В частности, требуются специалисты для расконсервации самолетов, выведенных их эксплуатации и поставленных на прикол во время пандемии.

Air France-KLM, British Airways и Iberia преодолевают пандемию

Схожая ситуация и у других лидеров европейской гражданской авиации. У франко-нидерландской авиакомпании Air France-KLM выручка с июля по сентябрь оказалась даже рекордной. Она составила 8,1 млрд евро, что на полмиллиарда больше результата 3-го квартала последнего перед пандемией 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда и эта авиакомпания еще регулярно летала в РФ, число перевезенных авиапассажиров выросло на 50%.

Поэтому Air France-KLM приступает теперь к возврату тех госсредств, которые она получила во время пандемии в виде экстренной помощи от правительств Франции и Нидерландов. Кстати, материнская компания Lufthansa еще в ноябре 2021 года полностью отдала деньги, полученные от немецкого государства, а ее дочерние фирмы до конца нынешнего года досрочно вернут правительствам Австрии и Бельгии оставщиеся 210 млн и 290 млн евро. Другая временная антикризисная мера правительсва ФРГ, покупка акций Lufthansa, обеспечила государству после их продажи значительную прибыль.

Базовый аэропорт авиакомпании British Airways - лондонский Хитроу Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Лучше, чем в 3-м квартале 2019 года, шел бизнес и у International Airlines Group (IAG), в которую входят британская British Airways и испанская Iberia, а также ирландская Aer Lingus. При выручке в 7,3 млрд евро чистая прибыль составила 853 млн евро. А ведь всего год назад группа закончила 3-й квартал с убытком в 574 млн евро. По числу рейсов IAG уже вернулась к более чем 80% от уровня до пандемии, обогнав по данному показателю конкурента Lufthansa Group.

Под впечатлением столь положительной динамики руководство IAG заказало в конце октября у европейского самолетостроителя Airbus еще 37 среднемагистральных самолетов более экологичной модели A320neo в дополнение к тем 22 аэробусам, о покупке которых группа договорилась соответственно в марте и июне этого года.

Спрос на аэробусы семейства A320 вновь сильно растет

Тем самым мы вновь возвращаемся к аэрокосмическому концерну Airbus, с которого начали эту статью о ситуации в гражданской авиации Европы. Наблюдающийся здесь очевидный подъем в полной мере сказался и на европейском самолетостроителе. За первые три квартала этого года он получил нетто (за вычетом аннулированных сделок) заказы на 647 лайнеров, главным образом на самолеты из семейства A320.

В прошлом году, когда авиакомпании во всем мире еще проявляли повышенную сдержанность из-за пандемии, твердых заказов на новые аэробусы набралось за девять месяцев всего 133, хотя под конец года число заказов стало быстро нарастать. До войны в Украине среди клиентов Airbus были и российские авиакомпании.

Аэробус A320neo взлетает с аэродрома головного завода концерна Airbus в Тулузе (Франция) Фото: Airbus/Master Films/Alexandre Doumenjou

Портфель заказов Airbus составил на конец октября 7294 гражданских самолета – пассажирских и грузовых. Это делает крайне актуальным план концерна довести выпуск среднемагистральных лайнеров семейства A320 до 65-ти в месяц в начале 2024 года и до 75-ти в 2025 году.

Что же касается финансовых показателей, то за три квартала выручка выросла до 38,1 млрд евро, чему способствовал также и низкий курс евро к доллару, поскольку самолеты традиционно продаются на мировом рынке за валюту США. При таких доходах у концерна явно будут средства не только для выплаты сотрудникам бонусов, призванных компенсировать им потери от инфляции, но и для ощутимого повышения зарплат.

Смотрите также: